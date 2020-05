23° Festa del Volontariato del Movimento Rangers sarà online

23° Festa del Volontariato: “Vieni e Seguimi”. Quest’anno in versione online! L’evento è organizzato da Mosaico e Rangers Gruppo Ragazzi Sestri.

Di seguito le parole dei ragazzi del Movimento Rangers.

“Sono passati 23 anni dalla prima edizione e mai più pensavamo che un giorno ci saremmo trovati a dover rivoluzionare così radicalmente lo stile della Festa del Volontariato.

Il format è sempre stato lo stesso: creare una rete tra le associazioni di volontariato, coinvolgere le persone per riflettere su temi socio-solidali e offrire un sano divertimento con giochi e spettacoli tramite 4 giorni di “festa in piazza”, di testimonianze, musica e incontri, nell’area della ex-corderia, a Sestri Ponente.

Quest’anno però è tutto più difficile: la quarantena, le misure restrittive, … Ma non volevamo arrenderci! “C’è bisogno di un amore vero, c’è bisogno di un amore grande, c’è bisogno di un pezzo di cielo…in questo mondo sempre più distante!”

Lo scopo, ancora una volta, è offrire messaggi di solidarietà, di fede e di speranza, e ricordare P. Modesto attraverso quelle iniziative, come la Festa del Volontariato, in cui lui credeva tanto come occasione di incontro per tutti.

Quest’anno, per ovvi motivi, il format cambia: non saremo fisicamente nella “nostra piazza”, la Corderia, ma su una piazza ancora più grande: il web e i social! La Festa del Volontariato ’20 diventa 2.0!

Saremo presenti, dal 29 al 31 maggio, con video, giochi e tanto altro, sui nostri canali: facebook (Rangers GRS Gruppo Ragazzi Sestri – Movimento Rangers – Mosaico Millemani), instagram (movimentorangers), siti (http://movimentorangers.com – http://www.millemani.org).

Sappiamo bene che la testimonianza e la presenza non si potranno compensare con una festa a distanza, ma ci teniamo, in questo momento ancora di più, a portare messaggi positivi!

La Festa è organizzata da Mosaico e Rangers Gruppo Ragazzi Sestri, due generazioni diverse e lontane per mentalità, ma accomunate dagli stessi ideali, dalla voglia di mettersi in gioco e di lasciare un segno positivo nel mondo.”