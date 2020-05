Alla scoperta degli artisti del passato con Claudio Gambaro

Gli Angeli, format radiofonico ideato da Claudio Gambaro.

E’ una striscia quotidiana di monografie italiane a cura di Claudio Gambaro, pillole musicali per scoprire o (ri)scoprire artisti, musicisti e cantautori che non ci sono più.

Doppio appuntamento dal lunedì al sabato / ore 8,30 e ore 13,30 su Radio Sanremo.

Durata: 12 minuti Puntate previste: 20 (stagione 1)

Quartetto Cetra – Fabrizio De Andrè – Enzo Avallone – Stefano Rosso – Franco Califano Enzo Jannacci – Sergio Endrigo – Giuni Russo – Lucio Battisti – Bruno Lauzi – Natalino Otto

Francesco Di Giacomo – Claudio Rocchi – Lucio Dalla – Fanigliulo – Pierangelo Bertoli Mango – Ivan Graziani – Mia Martini

Claudio Gambaro:

Conduttore televisivo, presentatore di eventi e spettacoli, speaker radiofonico.

Genovese, classe 1968

Nel 2019 è ideatore e conduttore della prima edizione dello show musicale dal titolo “LUNAMORE FESTIVAL” dedicato alla canzone d’autore e rappresentato in teatro.

Nel 2018 è conduttore e direttore artistico de “IL MUSICOMIO”, la rassegna d’arte varia che punta su una rinascita culturale degli spazi dell’ex ospedale psichiatrico di Quarto. Speaker e regista radiofonico, ha intervistato centinaia di cantanti e gruppi musicali in passato attraverso le note trasmissioni in FM su Radio Genova Nord, Radio Liguria 1, Radio Reporter, Radio Genova Est e oggi con i nuovi programmi su Radio Sanremo. Collaborazioni importanti anche in ambito televisivo con le emittente nazionali Canale Italia 84, 3 Channel e la tv locale genovese Antenna Blu. Protagonista di eventi live, presenta manifestazioni e talk show dedicati a costume e spettacolo, senza dimenticare l’imperdibile appuntamento come inviato al Festival di Sanremo, dove ogni anno segue la kermesse dalla sala stampa insieme a giornalisti di tutto il mondo.

