2 maggio il termine per la consegna del Baby Kit 2020

Baby Kit 2020. Per la consegna a domicilio da parte della Protezione Civile occorre prenotarsi online entro sabato 2 maggio all’indirizzo smart.comune.genova.it/baby-kit-2020

Sabato 2 maggio scadrà il termine per prenotare la consegna a domicilio da parte della Protezione Civile del Baby Kit 2020 realizzato dall’Agenzia per la Famiglia insieme all’assessorato alle Politiche socio-sanitarie, famiglia e relativi diritti, all’Ufficio relazioni con le aziende e fundraising e distribuito con il contributo della Direzione Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato.

I neo genitori dei bambini nati e residenti a Genova nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 potranno richiedere il kit compilando il modulo online al link https://smart.comune.genova.it/baby-kit-2020 scaricando e stampando l’autocertificazione che consegneranno agli operatori della Protezione Civile. A coloro che lo prenoteranno oltre il 2 maggio, e per i nati da aprile, le procedure di consegna/ritiro saranno comunicate al termine dell’emergenza Coronavirus.

Il Baby Kit comprende prodotti per l’accudimento adatti ai primi mesi di vita (bavaglino, creme, prodotti per l’igiene e altro) ed è stato realizzato in collaborazione con Il Mondo di Mirà e la partecipazione di Coop Liguria, Happy, Helan, Ipersoap, MAM, Mustela, Nuby, OralB, Tigotà. Quest’anno il kit comprende anche due novità dedicate ai genitori: un invito al corso gratuito “TrasportAci Sicuri” dedicato alla sicurezza dei più piccoli nei viaggi in auto offerto dall’Automobile Club di Genova e un voucher per entrare gratuitamente in alcune strutture museali fornito dai Musei Civici-Direzione Beni e Attività culturali del Comune di Genova. Come nella tradizione non manca il bavaglino con il logo Genova in Family, fornito dall’Agenzia per la Famiglia, e la lettera di benvenuto firmata dal sindaco Marco Bucci: “Welcome on board!”.

Per informazioni scrivere a: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it