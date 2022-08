In arrivo Santa Cross Triathlon. Al via la prima edizione della gara il 18 settembre a Santa Margherita Ligure.

In arrivo Santa Cross Triathlon, definiti i percorsi di gara.

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento di fine estate per lo sport ligure.

Santa Margherita Ligure, ancora affollata di turisti, sta preparando il grande evento del 18 settembre, la prima edizione del Santa Cross Triathlon che raccoglie l’eredità della Sea2sky aggiungendo alle frazioni di nuoto e corsa a piedi anche quella di Mtb, per un triathlon cross in piena regola, inserito nel calendario nazionale Fitri come gara Silver, ovvero con Ranking e Montepremi.

E’ proprio su questa grande novità che gli organizzatori hanno lavorato alacremente, anche nei giorni intorno a Ferragosto, per disegnare il tracciato della prova di Mtb.

Sarà un tracciato di 18 km sul Monte di Portofino, con un dislivello di ben 800 metri, dove quindi la selezione non mancherà.

Ci saranno salite severe e discese tecniche, ma si tratta di un percorso comunque adatto a tutti e appassionante. Chi vuole può già testare il percorso, ma solo nei giorni feriali e in senso rigorosamente orario viste le norme presenti.

Il tracciato a piedi è invece di 8 km per 600 metri di dislivello. Si tratta di un percorso trail, quindi accresce il senso offroad della manifestazione che si candida ad essere qualcosa di assolutamente speciale nel panorama nazionale.

La gara, che inizierà con 1 km di nuoto in mare aperto, prevede sia la gara agonistica che quella non competitiva, ma anche la staffetta per un massimo di 3 partecipanti.

Partenza alle ore 11:00 per la prova competitiva, alle 14:00 per quella Open e la Team Relay. Alle 15:30 e alle 18.30 le premiazioni.

Iscrizioni che si chiuderanno il 12 settembre al costo di 49 euro per Senior/Master, 25 euro per Under 23/S1 e 15 euro per gli Junior, per gli Open il prezzo è di 42 euro mentre le staffette dovranno versare 99 euro.

Appuntamento in Via piazzale Cagni, proprio nel porto turistico di Santa Margherita Ligure, dove già dal sabato di vigilia alle ore 12:00 sarà possibile ritirare i numeri di gara.

La prova è allestita dalla Sporteventi SSDRL in collaborazione con la Qualitry Asd.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, tel. 328.4878242, https://www.reapalusrace.it/cross-triathlon