15° Rally Golfo dei Poeti e della Val di Vara, aperte le iscrizioni

La data da segnare sul calendario per gli sportivi e gli appassionati è quella del 23-24 settembre, quella scelta da Lanternarally e BB Competition per la quindicesima edizione del Rally Golfo dei Poeti e della Val di Vara, che da quest’anno farà parte delle gare nazionali.

Un passo avanti molto importante dopo alcune edizioni con il format del Rally Day, la formula di ingresso nel mondo delle competizioni su strada con chilometraggio breve e limitazioni sulle categorie di auto che possono partecipare.

Il 2022 segnerà quindi una tappa importante nel cammino della manifestazione spezzina, che potrà ospitare al via le auto della classe R5 e che vedrà il percorso aumentare fino a quasi sessanta chilometri di prove speciali.

Il programma parte ufficialmente con l’apertura delle iscrizioni il 23 agosto, la data di chiusura invece è fissata per il 14 settembre.

Sabato 17 settembre gli equipaggi potranno ritirare i road book presso Il Forno di Germano a Brugnato e dalle 10 alle 19:30 potranno effettuare le ricognizioni del percorso, con vetture stradali e nel rispetto del Codice della Strada.

Il Rally Golfo dei Poeti e della Val di Vara entrerà poi nel vivo venerdì 23 settembre; dalle 9 sarà aperto il centro accrediti e dalle 10:30 si svolgeranno le verifiche tecniche sulle vetture al 5 Terre Outlet Village, struttura che ospiterà anche il parco assistenza, a due passi dal casello autostradale di Brugnato.

Le auto da rally muoveranno invece i primi passi nello Shakedown, in programma dalle 11:30 alle 15:30, poi alle 17:31 la prima vettura partirà ufficialmente dalla pedana per andare ad affrontare la prima prova speciale “Cesare” di 2,72 km. Una rapida presa di contatto per i concorrenti con l’asfalto spezzino, che precederà un sabato con altre sei prove speciali; i settori cronometrati “Caro” e “Sesta Godano” saranno ripetuti tre volte, prima dell’arrivo previsto per le 17:15 in Via Briniati a Brugnato.

Nel 2021 a vincere fu il toscano Gianadrea Pisani a bordo di una Renault Clio Williams, davanti al reggiano D’Arcio ed al genovese Caserza.