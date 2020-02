1° Report consiglio comunale del 24 febbraio

Iniziata con la seduta di ieri, e proseguirà oggi, l’iter di approvazione del bilancio previsionale

La seduta si svolge senza la presenza del pubblico in seguito all’ordinanza emessa domenica 23 febbraio dalla Regione Liguria per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Con 38 consiglieri presenti all’appello la seduta è valida.

Viene chiesto dal consigliere Stefano Giordano (M5s) e dal gruppo consiliare Pd la verifica della salubrità dell’aula a tutela delle persone presenti, oltre ai consiglieri, dipendenti comunali e giornalisti.

Il consigliere Gianni Crivello (Lista Crivello) sottolinea che il tempo concesso alla minoranza per esporre gli emendamenti presentati è assolutamente insufficiente.

Dai gruppi consiliari di minoranza viene proposta una sospensione per consentire alla conferenza capigruppo di affrontare i due temi: sicurezza per i presenti in relazione all’ordinanza della Regione sul coronavirus e i tempi di esposizione degli emendamenti.

In due riprese viene posta in votazione la sospensione dei lavori per consentire la conferenza capigruppo. Sono entrambe respinte con 15 voti a favore (Italia viva, Lista Crivello, M5s, Pd, Chiamami Genova) e 21 voti contrari per la prima votazione e 22 voti per la seconda.

Si passa quindi alla trattazione delle delibere iscritte all’ordine del giorno:

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0022

PROPOSTA N. 2 DEL 30/01/2020

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

Approvata con 23 voti a favore, 13 contrari: Italia viva, Pd, Lista Crivello, M5s, e 1 astenuto: Chiamami Genova

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0012

PROPOSTA N. 3 DEL 30/01/2020

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Approvata con 23 voti a favore e 14 astenuti: Italia viva, Pd, Lista Crivello, M5s, Chiamami Genova

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0025

PROPOSTA N. 4 DEL 30/01/2020

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvata con 22 voti a favore e 15 contrari: Italia viva, Pd, Lista Crivello, M5s, Chiamami Genova

Prima della discussione della DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0031

PROPOSTA N. 5 DEL 30/01/2020 – MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, (poi approvata con 22 voti a favore e 12 astenuti: Italia viva, Pd, M5s, Chiamami Genova), il sindaco Marco Bucci risponde al consigliere Pirondini (M5s), il quale nel corso della mattinata ha sollevato diverse volte il problema della sicurezza per i dipendenti presenti e i consiglieri comunali, spiegando i motivi che hanno portato a non cancellare la seduta di consiglio comunale di oggi: «L’ordinanza della Regione Liguria per il contenimento della diffusione del coronavirus è un atto di grande responsabilità, che ho condiviso, in quanto è la prima volta che una Regione fa questo in assenza di malati conclamati. Partendo da quella molto più restrittiva della Regione Lombardia, ne vengono recepiti i punti 1, 5, 6 e 7. Non è stata prevista alcuna limitazione forzata per le attività commerciali e nessuna chiusura per i luoghi di lavoro».

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0024

PROPOSTA N. 6 DEL 30/01/2020

MODALITA’ E SCADENZE DI VERSAMENTO IN ACCONTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020

Approvata con 22 voti a favore, 12 contrari: Italia viva, Pd, M5s, Lista Crivello e 1 astenuto: Chiamami Genova

Dopo la pausa, dalle ore 12,30 alle 14, nella quale si è svolta la conferenza capigruppo che ha deciso di assegnare 5 ore ai gruppi di opposizione per l’esposizione degli emendamenti e ordini del giorno, i lavori ricominciano con la trattazione della DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0009 – PROPOSTA N. 7 DEL 30/01/2020: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2020/2022.

Su questa delibera sono stati presentati 457 ordini del giorno e 30 emendamenti. Il presidente Piana dichiara che l’esposizione degli ordini del giorno inizierà dal 73mo, presentato dal gruppo consiliare Italia viva, in quanto i precedenti, in accordo con i consiglieri proponenti, sono considerati letti.Alle ore 20,00 si concludono i lavori odierni.La seduta, del consiglio comunale è aggiornata alle ore 9 di martedì 25 febbraio