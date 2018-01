Spezia, oggi primo allenamento del 2018

Riprenderà oggi la preparazione dello Spezia di mister Gallo dopo le meritate vacanze invernali; in programma per gli aquilotti una doppia seduta di lavoro presso il centro sportivo ‘Comunale’ di Follo (ore 11:00 / ore 14:30).

Mister Gallo testerà la condizione della squadra dopo le vacanze natalizie.

In vista del primo impegno in campionato del 2018 in programma al ‘Picco’ sabato 20 gennaio, alle ore 18:00 contro il Palermo, la preparazione dei bianchi proseguirà secondo il seguente programma per la settimana dall’8 al 13 gennaio:





– LUN: matt – pom (Follo)

– MAR: matt (Follo)

– MER: matt – pom (Follo)

– GIO: matt – pom (Follo)

– VEN: matt (Follo)

– SAB: pom (galoppo amichevole)