Posto letto a 15 euro a notte sul Monte del Parco di Portofino

“Ogni posto letto del rifugio è disponibile ad un costo di 15 euro a notte per persona, ridotto a 10 euro per soci CAI, FIE, ANA, AGESCI e gruppi sportivi o religiosi, che possono godere delle condizioni riservate alla loro associazione, ma essere dotati di tessera in regola al momento del soggiorno”.

Lo aveva annunciato l’Ente Parco di Portofino sul suo sito web un anno fa. Ora i vertici hanno deciso di rinnovare l’interessante iniziativa anche per il 2018, spiegando che per entrare è sufficiente ottenere la password-chiave del sistema Bivypass.

Il rifugio al Semaforo Vecchio "Gianni Cartagenova" si trova a 610 metri sul livello del mare.





Ecco tutte le info per dormire con pochi euro in un luogo esclusivo della Liguria.

