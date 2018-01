I prossimi lavori sulle autostrade liguri

Il casello di Genova Nervi dell’autostrada A12 Genova Livorno resterà chiuso in uscita per gli utenti provenienti da Livorno causa lavori di manutenzione, dalle ore 22 di lunedì 8 gennaio alle 06 di martedì 9 gennaio 2018.

Stesse condizioni anche nella notte successiva, la stessa chiusura si ripeterà. Sarà però possibile utilizzare il casello di Genova Est o casello di Recco. Sempre tra le ore 22 di martedì 9 e le 06 di mercoledì 10 gennaio 2018, gli utenti provenienti da Livorno troveranno chiuso il bivio con l’A7 Milano Genova in direzione di Genova.

Chi si troverà in viaggio in questa fascia oraria sarà deviato lungo la direttrice Nord dell’A7 e potrà poi uscire dall’autostrada al casello di Bolzaneto. In alternativa, anche in questo caso si potrà utilizzare l’uscita al casello di Genova Est o di Recco. ABov