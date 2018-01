Esercitazione di soccorso dei vigili del fuoco sui bus

In questi giorni i Vigili del Fuoco della Spezia, sono stati impegnati in un ciclo di addestramenti, che hanno avuto come protagonista un autobus.

Grazie alla disponibilità dell’ATC, l’azienda resposabile dei trasporti pubblici cittadini, è stato possibile utilizzare un mezzo in disuso, parcheggiato per più di un mese, all’interno della caserma VVF della Spezia.

I Vigili del Fuoco hanno così potuto fare prove di soccorso ed estrazione di persone coinvolte in incidenti con mezzi pesanti, sollevamento e riposizionamento in careggiata dello stesso, con attrezzature manuali pneumatiche ed idrauliche, fino addirittura al ribaltamento.





Con l’utilizzo dell’autogru, il pesante autubus da granturismo di più di 14 tonnellate e lungo 12 metri è stato sollevato da terra più volte, ribaltato su di un fianco ed infine rimesso sulle proprie ruote.

Gli uomini impegnati hanno così potuto provare le più moderne tecniche di soccorso e recupero in situazione controllata.