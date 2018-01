E a Savona sponsor e cittadini sostengono la sindaca Befana

A Savona i consiglieri e le consigliere comunali si trasformano in Befani e Befane per donare

dolci e pacchi regalo ai bambini della Città.

“In vista dell’Epifania, una delegazione di rappresentanti del Consiglio Comunale, con la

partecipazione e il coordinamento da parte del Sindaco Ilaria Caprioglio,

ha deciso di auto-tassarsi per contribuire personalmente all’acquisto di

dolciumi e caramelle, raccogliendo anche una serie di leccornie e di

regali donati da diverse realtà del territorio”.

Lo ha annunciato oggi il Comune di Savona.





“In questi giorni – ha aggiunto il Comune – il gruppo composto da Giovanni Allegra, Alda Dallaglio,

Alberto Marabotto, Emiliano Martino, Elda Olin Verney, Simona Saccone,

Yulia Spivak, Alessandro Venturelli, Matteo Venturino si è dato

appuntamento nei primi giorni dell’anno per confezionare i pacchetti da

destinare ai bambini, con la partecipazione del piccolo Matteo Allarchi e

la collaborazione della Polizia Municipale a titolo volontario fuori

dall’orario di servizio per ‘La Befana dei Vigili’.

La mattina di sabato 6 gennaio 2018, a partire dalle 10.00, il “Team

Befane” assieme a componenti della Giunta si troverà in piazza Sisto sotto

i portici del palazzo comunale, per distribuire gli oltre 500 sacchettini

regalo allestiti per i bambini della Città. La distribuzione avverrà anche

in piazza del Popolo, in collaborazione con il Comitato, e nel reparto di

Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona. All’iniziativa prenderanno

parte anche i Giovani di Confcommercio Savona.

“Sarà una giornata dell’Epifania speciale per tanti bambini

savonesi – ha spiegato la sindaca Ilaria Caprioglio – a nome

dell’amministrazione comunale, ringrazio i consiglieri comunali che

hanno contribuito all’organizzazione di questa iniziativa, mettendo a

disposizione risorse, tempo ed energie al fine di allietare le festività

ai più piccoli della Città. Un ringraziamento particolare per il personale

della Polizia Municipale e per tutti coloro che, a diverso titolo, hanno

dato il proprio contributo”.

Numerosi gli sponsor scesi in campo per sostenere l’evento e la sindaca Befana.