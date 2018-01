Accattonaggio violento: agente P.M. interviene, ma viene aggredito da straniero

Accattonaggio talvolta non solo insistente e molesto, ma anche violento. Secondo quanto riferito, uno straniero venerdì scorso è stato fermato da un agente di Polizia Municipale che, su richiesta dei residenti e commercianti della zona, è intervenuto per allontanarlo.

L’episodio è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra via Isonzo-via Timavo e corso Europa a Genova.

Il cantuné ha quindi invitato il giovane ad andare via, ma la reazione è stata violenta perché l’agente è stato aggredito. Il ferito, fortunatamente non in modo grave, è stato poi medicato al pronto soccorso del San Martino.





L’accattone violento, dopo l’aggressione, è riuscito a scappare. Indagini in corso per identificarlo.