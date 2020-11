Zum Zeri e la 50a stagione invernale 1971-2021

A Zum Zeri, Santo Stefano d’Aveto, Abetone, Cerreto e su tutto il

centro nord sta nevicando

“Quindici centimetri di neve, che per il mondo della montagna e del

turismo invernale deve essere interpretato come un segnale di ottimismo”

dichiara Maurizio Viaggi presidente della società no-profit che gestisce

Zum Zeri.

La pandemia del covid, ha colpito drammaticamente tutto il paese, le

stazioni turistiche invernali dell’Appennino l’hanno sofferta in modo

particolare e per molte, se non ci saranno interventi a sostegno, non

sarà facile garantire il proseguo dell’attività.

Zum Zeri, la piccola ma apprezzata stazione lunigianese, consapevole

delle difficoltà del momento e che è doveroso tutelare la salute dei

cittadini si è attrezzata per una possibile apertura con tutte le

prevenzioni covid.

“Gli investimenti e la determinazione nel credere in una apertura dei

nostri impianti è una scommessa consapevoli che se rispettiamo le norme

e le cautele possiamo sconfiggere il Covid – dichiara Maurizio Viaggi –

Zum Zeri, come tutte le stazioni invernali dell’Appennino sono un

fondamentale economico e sociale per le aree montane”.

Nei giorni scorsi, grazie al sostegno della Regione Toscana con il bando

per la riapertura degli impianti sportivi, è stato ampliato e livellato

il campo scuola, migliorati gli accessi agli impianti di risalita

affinchè sia rispettato rigidamente il distanziamento sociale, creato

piazzuole di sosta a lato delle piste in modo che scuole sci o sciatori

possano temporaneamente sostare senza creare assembramento,numerose

postazioni con igenizzanti, postazioni ristoro per poter sorseggiare un

caffè o una cioccolata calda senza utilizzare il bar del rifugio ed un

self service servito che garantisca le vigenti normative no-covid.

Sarà anche possibile, in base ai flussi turistici, aprire il bar e un

punto ristoro nella grande struttura dell’Albergo “Gran Baita

Lunigiana”, il piazzale parcheggio del Cinghiale con biglietteria e

punto ristoro presso il tipico rifugio, per garantire le migliori

condizioni di distanziamento e la distribzione degli utenti nei grandi

spazi come la montagna e l’impegno della gestione e degli utenti possono

assicurare.

In merito all’impiantistica, Zum Zeri è una garanzia per il

distanziamento: seggiovia biposto da utilizzare i 2 posti per congiunti

e minori, skilift e tapis roulant che non creano contatti o

assembramenti.

Sugli investimenti, la seggiovia del Monte Fabei e lo skilift del Cippo

15 sono stati rinnovati e collaudati, potenziato l’innevamento

programmato con l’arrivo di altri 2 cannoni sparaneve completando un

parte importante del progetto pluriennale “A Zum Zeri si scia”

fortemente voluto dalla gestione, dal Comune di Zeri e dalla Regione

Toscana ed infine, sotto la direzione tecnica del caposervizio Diego

Chiocca e del Direttore d’esercizio Ing. Stefano Burgoni, sono state

predisposte le piste.

“Ad oggi abbiamo fatto la nostra parte – ribadisce Maurizio Viaggi – ci

auguriamo che si possano creare le condizioni di sicurezza per poter

avviare la prossima stagione invernale che per Zum Zeri ha un

particolare significato, la 50° della sua storia. Zum Zeri è pronta”

Sul sito www.zumzeri.eu è possibile seguire in diretta streaming,

tramite paesaggi digitali, le immagini di Zum Zeri

—