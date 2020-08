ZenArt organizza il cabaret a Ceriale

Il grande cabaret nell’estate di Ceriale. 4 serate organizzate da ZenArt. Ecco il programma e come prenotare rispettando le norme anti-Covid.

Per le norme anti-Covid serve una autocertificazione

La Cooperativa artistica ZenArt di Genova, organizzatrice delle quattro serate di cabaret a Ceriale, ha reso noto come partecipare agli spettacoli in programma nell’agosto cerialese, in relazione alle norme anti-Covid che regolano gli eventi pubblici all’aperto.

Oltre alla consigliata prenotazione da inviare all’indirizzo mail: genovacabaret@gmail.com, per quanti vorranno assistere alle serate dovranno presentarsi con un modulo di autocertificazione (in allegato). I posti disponibili sono ad esaurimento, ed è necessario portare la mascherina. Inoltre, l’organizzazione predisporrà distanziamento fisico all’ingresso e nella distribuzione dei posti all’interno dell’area riservata agli eventi.

Le quattro serate di cabaret vedranno protagonisti grandi comici italiani: ANDREA DI MARCO, DANIELE RACO E ALESSANDRO BIANCHI, ENZO PACI e per concludere ENRIQUE BALBONTIN, quattro imperdibili appuntamenti in piazza Eroi della Resistenza.

L’Assessorato alle Manifestazioni del Comune ricorda al pubblico presente il rispetto delle disposizioni anti-contagio, oltre alla prenotazione e alla compilazione dell’autocertificazione: “Affrettatevi a prenotare e presentate il modulo richiesto dall’organizzazione” afferma l’assessore comunale Eugenio Maineri.

“Come sappiamo le regole sulle manifestazioni all’aperto impongono alcune cautele e precauzioni, credo si tratti di un piccolo sforzo da parte degli spettatori che potranno assistere a show esilaranti all’insegna di risate ed ironia, quanto mai necessarie in questa difficile estate 2020” aggiunge ancora l’assessore comunale alle manifestazioni.

“Ceriale ha messo in campo una stagione estiva di eventi davvero ricca se consideriamo tutti i limiti per il Covid, con l’obiettivo di generare un indotto positivo per tutte le attività del nostro territorio” conclude l’assessore Maineri.

Ecco il programma:

Sabato 8 agosto, ore 21.30 – Spettacolo di cabaret con ANDREA DI MARCO – A cura

della Cooperativa ZENART di Genova – Piazza Eroi della Resistenza

Mercoledì 12 agosto, ore 21.30 – Spettacolo di cabaret con DANIELE RACO E

ALESSANDRO BIANCHI – A cura della Cooperativa ZENART di Genova – Piazza Eroi della Resistenza

Giovedì 20 agosto, ore 21,30 – Spettacolo di cabaret con ENZO PACI – A cura della

Cooperativa ZENART di Genova – Piazza Eroi della Resistenza

Mercoledì 26 agosto, ore 21,30 – Spettacolo di cabaret con ENRIQUE BALBONTIN – A cura della Cooperativa Zenart di Genova – Piazza Eroi della Resistenza