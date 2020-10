Zanardi è sempre ricoverato al San Raffaele. Perito camionista: handbike viaggiava a 50 km/h

Alex Zanardi è sempre ricoverato nella terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano monitorato h24 dalle macchine e dal personale sanitario.

I famigliari hanno chiesto il riserbo assoluto. Quello che trapela è come il paziente venga sottoposto a sedute di riabilitazione cognitiva e motoria con stimoli visivi e acustici, quali le voci della moglie e del figlio.

Nel mentre vanno avanti le ricostruzioni del drammatico incidente che lo ha visto coinvolto lo scorso 19 giugno tra Pienza e San Quirico d’Orcia nel Senese.

“Alex Zanardi con la sua handbike viaggiava a 50 km orari prima dell’impatto con l’autotreno che marciava a 38 km orari”. Lo sostiene l’ingegnere Mattia Strangi dell’Università di Bologna, consulente tecnico del camionista indagato per lesioni gravissime per l’incidente avvenuto all’ex pilota lo scorso 19 giugno, quando l’handbike di Zanardi si scontrò con il mezzo pesante.

Secondo quanto si apprende le due velocità, entrambe nei limiti di legge consentiti, troverebbero conferme anche nella consulenza effettuata per conto della procura di Siena dall’ingegner Dario Vangi, docente del’università di Firenze. Entrambe le consulenze sono state effettuate a metà settembre.

Se ciò venisse confermato, si andrebbe verso un’assenza di colpe nell’incidente e potrebbe essere che Zanardi, secondo quanto sostiene l’ingegnere Mattia Strangi: “abbia perso il controllo in curva della sua handbike e per questo si sia ribaltato per un sovrasterzo per poi impattare sulla ruota anteriore sinistra del camion”.

Sarebbero state anche escluse possibili problematiche al manto stradale o un cattivo funzionamento della handbike.