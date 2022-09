XV edizione dei dialoghi sulla rappresentazione “Il tempo”, Giudo Tonelli a Genova dal 7 al 29 settembre Palazzo Tursi, Palazzo Reale, ore 17

Venerdì 7 settembre 2022, ore 17.30 Palazzo Reale, via Balbi 10″IL SOGNO DI UCCIDERE CHRÓNOS"

Chi ha tempo non aspetti tempo, Proverbio popolare

La XV edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione” dedicata quest’anno a “Il tempo. Dal trapassato remoto al futuro semplice” prosegue venerdì 9 settembre 2022 (ore 17.30) a Palazzo Reale di Genova (via Balbi 10) con Guido Tonelli, fisico del CERN – Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, professore ordinario dell’Università di Pisa e ricercatore associato dell’INFM – Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs. Con lui si parla di “Tempo. Il sogno di uccidere Chrónos”, accompagnato dalle letture di Andrea Nicolini. Con lo stesso titolo Tonelli ha pubblicato un saggio edito da Feltrinelli.

L’obiettivo del libro e della lectio magistralis è spiegare come, osservato dal punto di vista dei fisici, il tempo non sia un concetto astratto, ma una sostanza materiale che occupa l’universo e si deforma, vibra, oscilla. Da Newton a Einstein, da Planck all’orologio cosmico, il tempo è stato protagonista di metamorfosi vertiginose, affascinanti e mostruose, fino alle più recenti domande ancora senza risposte perché rimane da capire, ad esempio, per quale motivo i buchi neri riescano ad annullarne la corsa.

Per avventurarci in questa straordinaria vicenda, dobbiamo accettare un paradosso e chiederci cosa ci fosse all’inizio, per immaginare il non-luogo del non-tempo da cui scaturirono le coppie indissolubili spazio-tempo e massa-energia. Un concetto di portata capitale, importante quanto la rivoluzione copernicana per comprendere il posto dell’uomo nell’universo.

BIOGRAFIA

Guido Tonelli – Guido Tonelli, fisico del CERN, professore ordinario dell’Università di Pisa e ricercatore associato dell’INFN, è uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, risultato che ha portato all’assegnazione del premio Nobel per la fisica a François Englert e Peter Higgs. Per il suo contributo a questa scoperta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali. Fra i più prestigiosi lo Special Prize for Fundamental Physics, il premio Enrico Fermi e la Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica.

Ha pubblicato per Rizzoli “La nascita imperfetta delle cose”, con il quale ha vinto il Premio Letterario Galileo per la divulgazione scientifica. “Genesi. Il grande racconto delle origini”, e “Tempo. Il sogno di uccidere Chronos” entrambe pubblicate per Feltrinelli, sono i suoi libri più recenti.

