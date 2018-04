WhatsApp, stop ai minori di 16 anni nella Ue

Novità sul fronte di WhatsApp, con il sistema di messaggistica, chat e chiamata vocale che avrà delle limitazioni sul fronte dell’età degli utenti.

La chat, finora vietata ai minori di 13 anni, a breve verrà preclusa anche agli under 16.

In pratica non potrà essere utilizzata nelle scuole medie e nel biennio delle superiori a meno che non siano autorizzati direttamente dai genitori.

La nuova norma, di cui ancora non si conosce nei dettaglia la modalità d’applicazione, varrà solo in Europa, e servirà ad allineare l’app al nuovo regolamento Ue sulla privacy, il Gdpr, in vigore dal prossimo 25 maggio.

Il tutto avviene dopo le stesse scelte per Facebook, il social network sempre di proprietà di Mark Zuckerberg.