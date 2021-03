Weekend vittorioso per la Pallamano Ventimiglia

La Pallamano Ventimiglia supera il Città Giardino di Torino e continua la sua striscia positiva. D’Attis e compagni si aggiudicano un incontro importante ai fini della classifica.

Si è giocato sabato scorso al Palaroya di Roverino, l’incontro di recupero della seconda giornata del Campionato Ligure/Piemontese/Lombardo di Serie B.

In campo i ventimigliesi contro i Torinesi del Città Giardino, in una sfida che ritorna dopo diverse stagioni.

Partiva forte la squadra di Malatino, che si portava in poco tempo sul 4-0. I torinesi, però, non ci stavano a fare la vittima sacrificale e ribattendo colo su colpo, riusciva ad accorciare il distacco ad una lunghezza a 13 minuti dalla pausa(9-8). Il finale del tempo era però a favore dei frontalieri che chiudevano la prima frazione di gara con un buon vantaggio di 6 reti(16-10).

Nella ripresa il Ventimiglia, dava spazio alle giovani leve, quegli Under 17, che lasciano ben sperare per il futuro. L’incontro restava vivace e piacevole da guardare; il finale vedeva il Ventimiglia prendere il massimo vantaggio proprio nel finale, chiudendo la gara con il punteggio di 28-21.

“Abbiamo disputato a tratti una buona gara; tuttavia abbiamo peccato a volte di presunzione e siamo stati poco coerenti con la nostra filosofia di gioco; spesso le nostre giocate sono state troppo forzate e un po’ superficiali. La nota positiva è stata quella di aver potuto utilizzare l’intera rosa dei 16 ragazzi schierati nel foglio gara e di continuare con entusiasmo la serie positiva di risultati, in quello che è stato il nostro esordio stagionale interno. La classifica comincia a delinearsi e ci vede all’inseguimento del Palazzolo, che ha giocato una partita in più ed ha vinto lo scontro diretto contro il Molteno. La prossima settimana ospiteremo il Derthona; la nostra speranza è quella di poter ancora migliorare il nostro livello di gioco, che ancora ci vede alla ricerca della nostra vera identità. Da sottolineare la buona prestazione di D’Attis autore di 10 reti e di Weber con 5 realizzazioni. Buone anche le prestazioni delle Ali Ricevuto(4 reti) ed Andrea Agnese(4 reti) e dei portieri De Lorenzo e Padova, che meritano una menzione. ”

Tabellino della gara:

Pallamano Ventimiglia- Città Giardino Torino 28-21(p.t. 16-10)

Pallamano Ventimiglia: Padova(p.), De Lorenzo(p.), RIcevuto(4), Weber(5), D’Attis(10), Benini(2), Agnese A.(4), Gangemi(1), Fornasier(1), Bollo, De Berardinis, Agnese L.(1), Garido, Reitano, Cosentino, Fiorella

Allenatore: Pippo Malatino