Weekend di musica al Jux Tap di Sarzana a La Spezia

Musica al Jux Tap: il venerdì è Hip Hop, Saturday Night e domenica con Federico Scavo.

Super weekend al Jux Tap. Al Disco Club di Sarzana (Sp) arriva il dj e producer internazionale Federico Scavo. Ma questo accadrà solo domenica in occasione dell’evento rivelazione Be Chic. In mezzo ci sono altri due eventi top per chi alla ricerca di musica, divertimento, intrattenimento e compagnia.

Si parte venerdì 8 novembre con il “classico” appuntamento con la notte Hip Hop più calda della Liguria e Toscana con il dj set d’autore di Dj Filo, Bibog e David B. Le luci della pista del Jux Tap non si spengono mai: sabato 9 novembre torna il Saturday Night, il nuovo coinvolgente concept dedicato alla gente grande con l’apericena già dalle 20.30, due dance floor per ballare sulle note della musica dagli anni ’70 ad oggi e l’unico ed imitabile show musicale di Andrea Secci, Luca Giorgi, Joe Mazzola, Emilio Simonini e Alex Bonini.

Il must del fine settimana è in calendario domenica 10 novembre (dalle 22.30) con lo show di Federico Scavo. Famoso in tutto il mondo, Scavo è un punto di riferimento del panorama innovativo dance, funky, house ed electro. Considerato un vero e proprio guru, ha fatto ballare il pubblico di tutti i migliori club italiani e stranieri. Musica, animazione, spettacolo puro: la domenica è Be Chic.

