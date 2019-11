Il Teatro Rina e Gilberto Govi Presenta Un Principe per Ariel

Domenica 10 alle 16 Sulle Ali delle Fantasia & Alyat Danza presentano Un Principe per Ariel al Teatro Govi di Genova Bolzaneto in via Pastorino

Lontano, in alto mare, dove l’acqua è blu come le genziane ed è limpida come il cristallo e talmente profonda che non è possibile scorgere i fondali, c’è un mondo bellissimo, fatato..

Quel mondo rischia di scomparire per un colpo di fulmine, ma come sempre dovrebbe essere, prevarranno il coraggio e l’amore, contro tutti i disegni che il male riserba per i protagonisti della storia.Questo spettacolo è un family show liberamente ispirato alla favola “La sirenetta” di Hans Christian Andersen, è realizzato da Sulle Ali della Fantasia, in collaborazione con Alyat Danza ed andrà in scena presso il Teatro Rina e Gilberto Govi, Domenica 10 Novembre ore 16.00

Ma lo spettacolo non è fine a se stesso ma come tutte le manifestazioni proposte da Sulle Ali della Fantasia, avrà uno scopo benefico: “Un Principe per Ariel” infatti sarà effettuato per raccogliere erogazioni liberali da devolversi al C.A.B.E.F. Centro Accoglienza per bambini ricoverati e loro famiglie, dell’Istituto Gaslini.

Al termine dello spettacolo inoltre saranno premiati i piccoli vincitori del concorso di disegno “.. E vissero felici e contenti!” cui ogni bimbo potrà partecipare portando a teatro il proprio disegno del personaggio preferito, mentre ci saranno caramelle per tutti i bambini presenti.

Sulle Ali della Fantasia è accreditata come “associazione partner” dall’Istituto Gaslini e riconosciuta ente non profit da Regione Liguria, grazie all’attività di volontari impegnati a realizzare, da 18 anni a questa parte, manifestazioni a scopo benefico, raccogliendo e devolvendo in beneficienza oltre 175.000 euro, a sostegno e visibilità di diverse realtà associative liguri.

“Un Principe per Ariel” sarà l’ennesimo spettacolo in venti anni di attività della Compagnia, che incanterà ed emozionerà sia piccoli che grandi spettatori, trasportandoli nell’incanto della fiaba, con la metamorfosi della Bestia, che tornerà sulla strada colorata e lucente dell’Amore, guidata da un simpaticissimo cast di “non professionisti”, sessantuno volontari, che si mettono in gioco in uno spettacolo dal vivo recitato cantato e ballato con talento, capacità e soprattutto tanto cuore!

Questa infatti è l’arma segreta della compagnia che si avvale delle sceneggiature e regia di Armando Lavezzo, dei testi delle canzoni scritti da Fabrizio Pagliettini, Laura Verardo, Lorenza Olivieri, Sara Lavagni, delle musiche di Paolo Vannini e Lorenzo Musso, delle scenografie di Marco Mora, dei costumi di Maria Paola Botto, del trucco e delle luci di Guia Olivieri, dell’assistenza di Daniela Giammarino e di Alessandro Solaro, del supporto tecnico di Mariateresa Olivieri e Sara Ritondo e delle coreografie dei balletti di Deborah Bruzzese e delle allieve di Alyat danza,

Particolarità di questa manifestazione è la presenza di un gruppo di Volontarie coordinate dalla Dott.ssa Jenny Costa, che effettueranno la traduzione dello spettacolo in LIS, Lingua dei segni italiana.

Altro patrocinio importante è quello con intervento economico del Municipio VIII del Medio Levante, che ha riconosciuto questa manifestazione con il massimo dell’interesse possibile.