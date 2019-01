Week end con apertura totale degli impianti del Mondolé Ski

Dopo settimane di attesa è arrivata la neve. Artesina ha lavorato al meglio in questi mesi, registrando il tutto esaurito nelle vacanze natalizie, ed è stata invasa nelle prime settimane del 2019 da studenti di ogni ordine e grado che hanno utilizzato le piste, ottimamente preparate grazie all’innevamento programmato.

Una bellissima nevicata con oltre 50 cm di neve fresca in paese ha definitivamente cambiato il panorama catapultando la località nel pieno inverno. Ora, quindi, è in atto l’apertura graduale di tutti gli impianti dopo la messa in sicurezza delle piste. Apertura totale domani (sabato 26 gennaio) compresa la nuova seggiovia Rocche Giardina e il collegamento con Prato Nevoso, così come gli impianti da Rastello, aperti tutti i giorni della settimana.

Sarà, insomma, un week end speciale con apertura del Parco Giochi e dell’area Fun con l’immancabile appuntamento domenicale con la Baby Dance di Pinky dedicata ai più piccini. Gli impianti si confermano ideali per le famiglie grazie ai 3 campi scuola, di cui uno in quota sulla Turra, serviti da tapis roulant. E ancora servizio di baby parking e corsi per bambini seguiti fin dai primi passi sulla neve.