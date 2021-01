Webinar gratuiti per imparare a scrivere una Fiaba

Baia delle Favole” il concorso letterario che dal 1967 premia le fiabe inedite

Con Davide Calì, Matteo Corradini, Elisabetta Cremaschi, Isabella Christina Felline, Pino Pace, Daniela Palumbo, Mariapaola Pesce, Nadia Terranova e ci sarà tempo fino al 31 MARZO 2021 per inviare una fiaba inedita al 54° Premio “Hans Christian Andersen – Baia delle Favole” il concorso letterario che dal 1967 premia le fiabe inedite

Sestri Levante (GE), 22 gennaio 2021: prorogato al 31 marzo 2021 il termine per partecipare al 54° Premio “H.C Andersen – Baia delle Favole”, il concorso letterario per la fiaba inedita dedicato alla letteratura per l’infanzia che si tiene a Sestri Levante dal 1967.

Per incoraggiare alla partecipazione, nasce SCRIVERE UNA FIABA: otto seminari online gratuiti – fra il 3 febbraio e il 24 marzo – di scrittura fiabesca offerti dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi con nomi d’eccellenza della narrativa per l’infanzia: Davide Calì, Matteo Corradini, Elisabetta Cremaschi, Isabella Christina Felline, Pino Pace, Daniela Palumbo, Mariapaola Pesce, Nadia Terranova.

SCRIVERE UNA FIABA è un programma di otto webinar creati per incoraggiare, stimolare e coinvolgere i partecipanti alla lettura e alla scoperta della narrativa per l’infanzia e per ragazzi e di offrire loro alcuni strumenti utili per immaginare e scrivere una fiaba (e, se lo desiderano, partecipare al Premio con la loro opera inedita).

Il programma completo con le informazioni e le indicazioni è sul sito www.andersensestri.it

I webinar sono pensati e rivolti alle categorie previste dal bando.

Per la categoria dei PICCINI ci saranno

8 FIABE A MERENDA: letture online di fiabe per piccini 3-5 anni a cura del Sistema Bibliotecario Urbano di Sestri Levante ogni martedì dal 2 febbraio al 23 marzo, alle 17.00

1 webinar per insegnanti delle scuole dell’infanzia con ISABELLA CHRISTINA FELLINE (autrice ICWA) – Mercoledì 24 febbraio, alle 17.00

Per la categoria BAMBINI ci saranno

1 webinar per bambini 6-10 con MARIAPAOLA PESCE – Mercoledì 10 marzo, alle 17.00

1 webinar per insegnanti delle primarie con ELISABETTA CREMASCHI – Mercoledì 10 febbraio, alle 17.00

Per la categoria RAGAZZI ci saranno

1 webinar per ragazzi 11-13 con MATTEO CORRADINI – Mercoledì 24 marzo, alle 17.00

1 webinar per ragazzi 14-18 con DANIELA PALUMBO (autrice ICWA) – Mercoledì 3 marzo, alle 17.00

Per la categoria ADULTI ci saranno

1 webinar per adulti con NADIA TERRANOVA – Mercoledì 17 febbraio, alle 21.00

1 webinar per adulti con PINO PACE (autore ICWA) – Mercoledì 17 marzo, alle 21.00 Per la categoria ILLUSTRATORI ci sarà

1 webinar per illustratori e autori di graphic novel con DAVIDE CALÌ – Mercoledì 3 febbraio, alle 21.00

I webinar sono gratuiti, senza scopo di lucro ed è possibile seguirli solo in diretta su Zoom (i partecipanti avranno telecamere e microfoni spenti, sarà possibile interagire tramite le chat).

Per partecipare a SCRIVERE UNA FIABA e a FIABE A MERENDA è necessaria la prenotazione su www.eventbrite.it (si accettano iscrizioni fino a esaurimento posti). I posti a disposizione sono 500 per ciascun incontro. Le iscrizioni per ogni incontro aprono il giovedì precedente la data. I webinar di Scrivere una fiaba avranno una durata di 90 minuti, le letture di Fiabe a merenda avranno una durata massima di 30 minuti.

Si ringrazia ICWA (Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi) per la gentile collaborazione. La partecipazione ai webinar non impegna a partecipare al Premio “H.C. Andersen – Baia delle Favole”, ma per chi lo desiderasse si concorre inviando una fiaba inedita a tema libero, mai veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata per partecipazione ad altri concorsi concomitanti.

Sono sei le categorie a cui si può partecipare: PICCINI (dai 3 ai 5 anni, in gruppo), BAMBINI (dai 6 ai 10 anni, individuale o in gruppo), RAGAZZI (dagli 11 ai 17 anni, individuale o in gruppo), ADULTI (dai 18 anni in su, solo individuale), SCRITTORI PROFESSIONISTI (dai 18 anni in su, con almeno tre opere pubblicate non in self-publishing o con editori a pagamento, individuale), ILLUSTRATORI (dai 16 anni in su, individuale o in gruppo). È possibile partecipare con opere in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, cinese e russa. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 31 marzo 2021.

Il bando completo con tutte le informazioni e le indicazioni è scaricabile sul sito www.andersensestri.it