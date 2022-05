Wall of Dolls incontra gli studenti a Prà il 30 maggio alle 10:00 al campo di calcio ASD Praese. Insieme contro la violenza di genere.

Oltre 800 giovani in campo per dire NO alla violenza sulle donne.

Presente all’evento anche JO SQUILLO, fondatrice del progetto a livello nazionale.

La ONLUS ligure torna con un nuovo evento in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Prà con il progetto “Wall of Dolls and Students” (Uno sguardo nel mondo di Alice).

Ancora una volta vicina agli studenti l’Associazione promuove l’importanza di diffondere una cultura di non violenza fin dalla giovane età.

Lo fa attraverso iniziative, dibattiti e confronti coinvolgendo i ragazzi in attività che possano indirizzare sia maschi che femmine alla visione di una società paritaria, inclusiva, pacifica e soprattutto non violenta nei confronti delle donne e dei più deboli.

L’appuntamento è per lunedì 30 maggio dalle 10 alle 12 presso il campo di calcio ASD Praese in via Prà 23B a Genova Prà.

Wall of Dolls, attraverso questi incontri, vuole dare voce a chi non ne ha, vuole raggiungere giovani uomini e giovani donne che si preparano al mondo.

E vuole farlo aprendo gli occhi su questa drammatica questione di emergenza culturale che è la violenza sulle donne.

Per diffondere il messaggio, come sempre, la ONLUS si avvale dei mezzi più veloci per raggiungere tutte le coscienze: l’arte, la musica, lo spettacolo.

Un linguaggio semplice ed efficace per comunicare anche questo tema di importanza fondamentale.

L’evento infatti si alternerà tra interventi di sensibilizzazione e la musica di artisti emergenti.

Nella giornata del 30 maggio dalle ore 10 saranno presenti:

le autorità invitate per i saluti di apertura insieme all’Assessore alle Pari Opportunità della Regione Liguria Simona Ferro,

Jo Squillo (fondatrice di Wall of Dolls insieme a Francesca Carollo e a Giusy Versace), il dirigente scolastico Luca Goggi,

la coordinatrice Wall of Dolls Liguria Barbara Bavastro e la vicecoordinatrice Avv. Cristina Zunino, la psicologa di Wall of Dolls Liguria Chiara Urci, la responsabile delle relazioni esterne di Wall of Dolls Liguria Giusi Gulino,

le referenti per progetti scuole Wall of Dolls Liguria Alda Motta e Simona Volpe, le referenti per lo sportello d’ascolto Federica Messina, Anna Ion Scotta e Monica Pisotti.

L’evento sarà presentato ancora una volta da FABIANA PARLATO, professionista del mondo dello spettacolo come cantante, attrice, coreografa, organizzatrice di eventi e molto altro.

A dare il contributo attraverso la musica saranno presenti:

il duo urban milanese WHITESHARK, da tempo vicini alla causa Wall of Dolls

SOLOALEX, giovane cantautore ligure poli strumentista che in esclusiva per Wall of Dolls presenterà “Shot” e il secondo inedito “La casa di carta”.

GIANNI ROTELLA, cantautore genovese che interpreterà i brani “Voglio dirti” e “Fly down”.

In occasione di “Wall of Dolls and Students” sarà possibile visitare la mostra delle prime 10 foto vincitrici della Seconda Edizione del Contest Fotografico Il Rumore del Silenzio Wall of Dolls #rumoredelsilenzio, presso l’Istituto Comprensivo Prà gestito dal dirigente scolastico Luca Goggi.

Maggiori info

Coordinatrice Wall of Dolls Liguria Dott.ssa Barbara Bavastro: barbara_bavastro@yahoo.it / 3455402885.

Vicecoordinatrice Wall of Dolls Liguria Avv. Cristina Zunino: zunino@zuninopicco.com / 3474355072

Sportello d’ascolto Liguria: 3756700767

Sostengono il progetto “Wall of Dolls and Students” Grondona e Coop.

WALL OF DOLLS

Installazione permanente ideata e voluta da Jo Squillo, nata a Milano e poi ricreata in diverse città d’Italia tra cui Genova dove nasce nel 2016 a ridosso di Piazza de Ferrari per volontà e collaborazione tra Jo Squillo, Wall of Dolls ONLUS, Regione Liguria, Comune di Genova e Ordine degli Infermieri di Genova OPI.

Negli anni questa installazione di forte mpatto ha suscitato sempre più interessi e ha visto sempre più figure coinvolte: università, istituzioni, associazioni, servizi, studenti, cittadini; tutti uniti da un obiettivo comune dire No alla violenza contro le donne.

Gli eventi in piazza hanno uno scopo trasversale: attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo si crea sensibilizzazione, si fa rete, si informa sulle prese in carico, si parla a tutta la popolazione (soprattutto ai giovani) e si utilizza un linguaggio universale favorendo una presa di coscienza.

A Genova Wall of Dolls è presente presso una sua sede sita in Via Aurora 8R, Boccadasse.

FABIANA PARLATO

Laureata in Educazione professionale Sanitaria – UniGe (Università di Genova) e in Vocologia Artistica – UniBo (Università di Bologna).

Artista eclettica: cantante, attrice, speaker radiofonica, presentatrice, scrittrice, coreografa, organizzatrice di eventi e regista di palco per spettacoli e manifestazioni di rilievo.

A soli 13 anni vince il Premio Internazionale di favole H.C.Andersen. 1996/98 frequenta il Conservatorio Niccolò Paganini nel corso di Canto Lirico. Nel 2006 è nel cast della varietà televisivo di RAI1 50 CANZONISSIME, condotto da Carlo Conti.

Nel 2007 si era già distinta come vocal coach, affiancando Pasqualino Maione ad AMICI che si classificò terzo, alle spalle di Roberta Bonanno e Marco Carta. Nel 2008 partecipa alla prima puntata della prima edizione di X Factor con il trio vocale QUELLE di Un Certo Peso.

Poi nel 2012 è nel cast del film Il Ragioniere della Mafia, con Lorenzo Flaherty, Franco Neri, Tony Sperandeo, Ciro Petrone, Rosalinda Celentano e molti altri. Nel 2017 vince il premio TELL YOUR ESSENCE indetto dal marchio di moda Marina Rinaldi, con la motivazione di incarnare perfettamente l’essenza della Donna Curvy, sia fisicamente che mentalmente, come la intende il brand. Viene quindi invitata alla Fashion Week di Milano, al fianco di Ashley Graham.

Nel 2018 collabora con Niccolò Moriconi (Ultimo) e lo affianca, supportandolo durante il Festival di Sanremo come vocal coach, vincendo nella categoria Giovani con il brano IL BALLO DELLE INCERTEZZE.

Negli anni, in qualità di cantante apre concerti di tantissimi Big tra cui: Paolo Belli, Riccardo Fogli, Annalisa, Dolcenera, Povia, Francesco Baccini, Marco Masini, Gatto Panceri, Irene Grandi, Umberto Smaila.

Dal 2005 ad oggi, sempre presente durante il Festival di Sanremo come inviata radio o tv per diverse testate: dal 20013 al 2017 per Babboleo News. Dal 2005 è regista di palco agli eventi del quotidiano LA STAMPA come Lo Sportivo dell’Anno, Galà della Stampa-Festa per gli edicolanti, Aspettando la finale del Festival di Sanremo, Omaggio alle donne del festival, Premio Liguria Estate e il Festivalmare.

Nel novembre 2018 è regista di palco all’evento benefico “Genova per i tuoi occhi”, voluto dalla Clinica Oftalmologica dell’Ospedale San Martino, al Teatro Carlo Felice, con la regia di Franco Fasano, a favore degli sfollati del crollo di Ponte Morandi. Tra i tanti ospiti, Antonella Ruggiero.

Ideatrice del progetto Sanremo Fra Le Note che ha portato in tempo reale il Festival di Sanremo, con saluti, musica ed interviste mirate, i protagonisti della kermesse direttamente ai bambini dell’ospedale Gaslini, ai detenuti del carcere di Marassi e ai pazienti del padiglione Trapianto di Midollo dell’Ospedale San Martino.

WHITESHARK

L’idea del nome è presa dalla fame, dalla costanza e dalla determinazione con cui inseguono i loro obiettivi perché lo “squalo bianco”, uno dei predatori più forti al mondo, non dorme mai.

Inoltre hanno iniziato a identificare i loro fan con lo slang “BREZIS”, un nome nato quasi per caso durante una serata e insieme a loro stanno costruendo la “Brezis family”.

Daniele Scavetta, in arte “Scave”, e Simone Filipazzi, in arte “Simoroy”, insieme formano il gruppo “WHITESHARK”.

Si conoscono per la prima volta a un contest live di Milano e successivamente si rincontrano in uno studio di registrazione a Muggio (MB) per puro caso.

Dopo un po’ di featuring reciproci con i nomi d’arte Scave e Simoroy nel 2018 decidono di formare il gruppo WHITESHARK esordendo con un EP di 4 tracce dal titolo “Quanto Basta” condito da due videoclip: “Muovilo” e “Non fa per me”.

SOLOALEX

Giovane cantautore ligure, classe ’98, all’anagrafe Alex Ghiglione. Suona pianoforte, chitarra e ukulele e studia canto. Autore di moltissimi brani, tra cui SHOT, che è uscito come suo primo inedito in collaborazione con gli arrangiatori milanesi Pierfrancesco Tarantino e Andrea Mattia Gentile, che vantano collaborazioni con Big della musica internazionale.

Online anche il video realizzato dal videomaker e regista Fabrizio Denaro già collaboratore di artisti come Alfa. Protagonista nel video insieme a SoloAlex, la modella genovese Giulia Laffranchini.

GIANNI ROTELLA

Cantautore genovese, classe ’73. Nel 2012 è finalista al Fuorimetrica Festival con il brano QUELLO CHE MI FA Più MALE e sullo stesso palco, come autore, vince il Premio FUORIMETRICA con il brano CON TUTTA LA VOCE CHE HAI interpretata da Pierandrea Canepa.

Sempre nel 2012 è ancora autore per Pierandrea Canepa per le selezioni del Festival di Sanremo con il brano L’UNICA STRADA. Il 7 dicembre 2021 finalmente esce il suo lavoro discografico SOLO PER TE con etichetta AREASONICA RECORDS di Bologna che comprende 13 brani inediti, arrangiati dall’artista genovese Andrea Maddalone.

Sono online i videoclip dei brani MEMORIES , interpretato dalla stessa moglie di Gianni e VOGLIO DIRTI, interpretato da Martina Brugola e Samuele Altamura. La regia di entrambi a cura di Luca Bozzo.