Volley, tabù trasferta per il Cus Genova

Occasione sprecata nel campionato nazionale di Serie B per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto, che continua a non sfigurare anche fuori casa. Rammarico perché anche in questa sfida si poteva tornare con un punto in più in classifica. Sfida comunque che regala al CUS la sensazione di potersela giocare con tutti.

Poco cinici nel primo set quando i Biancorossi si trovano ai vantaggi e sprecano due palle set più vari servizi. Secondo set in equilibrio, poi S. Anna allunga da 15-15 e i Cussini accusano il colpo. Copione inverso nel terzo set con reazione di orgoglio del CUS, che controlla il set dalle prime battute trascinata da Louza e Donati. Quarto set in equilibrio fino a metà, Poi S. Anna mette pressione alla ricezione del CUS che perde lucidità e non riesce a reagire cedendo set e partita.