Vittorio Brumotti “A Bombazza” sul percorso delle 24 h di Finale Ligure

Savona – Il noto inviato di Striscia la Notizia, il finalese Vittorio Brumotti è tornato in questi giorni ad allenarsi su uno dei suoi percorsi preferiti quello spettacolare della 24 ore internazionale di mtbike, una gara che è stata anche valida per il mondiale.

In serata Brumotti ha cenato nel ristorante “La Piazza” a Finale Ligure, con alcuni vip tra i quali il pubblico ministero Alberto Landolfi.

Vittorio Brumotti con molta simpatia si è anche prestato ad alcune foto con gli chef del locale finalese Massimo Buschini e Simone Piranda che il tre settembre saranno presenti alla mostra del cinema di Venezia con la pizza all’aloe.

Vittorio Brumotti ha iniziato a fare bike trials, una disciplina in cui il ciclista deve completare un percorso a ostacoli senza poggiare mai i piedi per terra. Il suo primo record è del 2009 allo “Show dei record”.

Brumotti è entrato per dieci volte nel Guinnes dei Primati. Dal 2008 è inviato di Striscia la notizia. Tra il 2007 e il 2008 è stato negli Stati Uniti per allenarsi con Hans Rey, un pluripremiato campione di mountain bike, e altri campioni di fama mondiale come Jeff Lenosky e Ryan Leech. È famoso anche per il suo soprannome “a bombazza”, che è il suo grido di battaglia.

Fra le specialità scelte la pizza all’aloe della star light di Treviso di Alessia Visentin e Francesco Ritorno.

Lo chef Massimo Buschini è invece considerato da importanti riviste del settore uno dei cinque migliori pizzaioli al mondo, fama che ha consolidato a Sanremo in occasione del Festival cucinando per i Vip per tutto il periodo della kermesse canora nel Villaggio “La Pizza delle celebrità”. A settembre a Venezia, dal 2 al 7, insieme a Simone Piranda sarà impegnato nel Villaggio delle Stelle in occasione della grande festa della cinematografia mondiale.

Claudio Almanzi