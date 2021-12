Viterbese-Entella, Volpe: siamo una squadra forte e competitiva

Sette risultati utili consecutivi e nessuna voglia di fermarsi. L’Entella, una settimana dopo la bella vittoria contro il Cesena, si prepara al prossimo impegno di campionato, in trasferta, contro la Viterbese.

“Dobbiamo proseguire per la nostra strada e proveremo a farlo puntando sull’entusiasmo e sulla voglia di fare sempre qualcosa in più’‘, commenta Mister Gennaro Volpe, “Siamo in un buon momento , in queste condizioni le cose riescono meglio, la vittoria di domenica ha lasciato delle certezze: se spingiamo al massimo siamo una squadra forte e competitiva”.

L’Entella nelle ultime settimane ha trovato gol, prestazioni e vittorie, ma quali possono essere le insidie di questa importante partita? “Guai ad abbassare la guardia. Ogni partita fa storia a se. Cesena ormai fa parte del passato, quello che conta oggi è solo la Viterbese. Servirà la miglior Entella per strappare un risultato positivo. Affronteremo una squadra affamata di punti e che nelle ultime due partite ha trovato due risultati molto importanti, quindi, servirà una gara molto attenta e di grande personalità”.

Infine, il tecnico biancoceleste si sofferma sulla condizione della sua squadra. “Ho la fortuna di avere un gruppo sano che lavora ogni giorno con l’obiettivo di migliorare. Il rientro di alcuni giocatori che erano fuori mi permette di avere una possibilità di scelta decisamente più ampia, per cui tutti devono sentirsi importanti. In questo momento non dobbiamo porci obiettivi, ma concentrarci sul nostro percorso e fare più punti possibili”.