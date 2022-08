Visite gratuite alle ville romane di Bussana e Foce a Sanremo nel weekend

Sabato 6 e domenica 7 luglio tornano protagoniste le ville romane di Bussana e Foce a Sanremo, con visite guidate gratuite. Il Ministero della Cultura offre due aperture straordinarie delle aree archeologiche dalle 16 alle 20, nell’ambito del piano di valorizzazione 2022.

Si inizia sabato 6 agosto a Bussana Mare con la villa romana rustica, scavata agli inizi del XX secolo. La villa si trova in Via al Mare a Bussana Mare e i resti mostrano alcuni ambienti produttivi oltre a un monumento funerario. Le visite guidate gratuite si svolgono a partire dalle 16 fino alle 19, ogni ora, da parte del personale del Ministero.

Domenica 7 agosto la Villa romana di Foce apre i battenti per consentire alla cittadinanza e agli ospiti di Sanremo la visita di questa famosa area archeologica, parte dell’immaginario collettivo e ben conosciuta per gli ambienti termali, ma sempre carica di fascino e di dettagli meno noti. La villa si trova in Via San Rocco, alle spalle del Cimitero Monumentale.

Le visite guidate gratuite si svolgono a partire dalle 16 fino alle 19, ogni ora, da parte del personale del Ministero.

Per informazioni e prenotazioni: sara.chierici@cultura.gov.it