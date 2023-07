Villanova d’Albenga un cartellone di concerti estivi con esibizioni su tutto il territorio, e meditazioni al tramonto con la musica classica

Villanova d’Allbenga – Un cartellone di concerti estivi con esibizioni su tutto il territorio, dal cuore del centro storico, alle chiese, fino alla caratteristiche borgate delle frazioni. Dal 4 luglio, con il concerto dei D.R.I.M. Country Band debutta “Villanova in musica”,ovvero quando a l’intrattenimento è un invito a vivere le piazzette e gli spazi caratteristici offerti dal comune e dall’immediato entroterra.

“Nel corso dell’estate ci saranno innumerevoli occasioni per godere delle fresche serate villanovesi, grazie a incontri culturali e spettacoli – ha dichiarato il sindaco Pietro Balestra – 14 concerti, organizzati dal comune di Villanova d’Albenga, che spaziano dal rock alla musica dei cantautori, dal ballo liscio alla musica anni 70 ’80 e ’90 alla classica che animeranno il centro storico e le caratteristiche borgate di Ligo, Bossoleto e Marta. Ci saranno anche appuntamenti culturali, presentazioni di libri e occasione per godere della bella acustica delle nostre chiese con concerti di musica classica. Sono un invito a scoprire il nostro splendido borgo e le nostre frazioni che regalano scorci unici nelle sere d’estate”.

Tutte le serate sono programmate dalle 21.30 e ad ingresso libero.

Fra questi, sabato 8 luglio ore 21.00, nella splendida Chiesa di Santo Stefano,”Meditazione musicale” con il M° Giovanni Sardo al violino e il M° Bruno Scappini alla fisarmonica;Si replica, sabato 5 agosto ore 20.00, in frazione Ligo, nella chiesa di San Bernardo, con la Meditazione musicale al tramonto con il M° Melissa Del Lucchese al violoncello, il M° Enea Polliotto al sassofono e il M° Fatih Murat Belli alla chitarra.

Il 21 luglio, in via Garibaldi, presentazione del libro “Vento Alto” di Marco Bertolino intervistato da Claudia Arduino.

Tornato gli eventi nel borgo di Bossoleto, organizzati dal Comitato localle, che oltre al concerto del 6 agosto di Nando Rizzo, organizzato dal comune, sta programmando eventi nelle serate dell’ 8,10,12,13,15 e 19 agosto.

La musica questa sera, (ore 21.30) accente il centro storico con il concerto dei D.R.I.M. COUNTRY BAND in Piazza Torretta. Una band che promette una serata scatenata a ritmo del country con la presenza anche di ballerini che coinvolgeranno il pubblico. Il genere musicale della band è il country, da quello classico, con brani di Alan Jackson, George Strait, John Denver, Brooks and Dunn, Billy Ray Cyrus, Trace Adkins, Willie Nelson, Nitty Gritty Dirt Band, Tim McGraw, a quello moderno con brani di Luke Combs, Coffey Anderson, Christian Stapleton, Brothers Osborne, Jon Pardi, Thomas Rhett, Luke. La band D.R.I.M Country nasce nel 2019 come duo da un’idea di Danilo Gonella (chitarra e voce). Dopo qualche mese si è aggiunto Roberto Nattero (chitarra e voce). Dopo varie alternanze, nel 2023 la formazione della band si è assestata su 4 elementi Ivan Gallici e Mario Annunziata. La band suona rigorosamente dal vivo senza basi.

Il cartellone dei concerti di Villanova d’Albenga prosegue venerdì 14 luglio con gli SHAMELESS: musica inglese anni ’70 ’80 ’90 (Via Garibaldi), martedì 18 con NANDO RIZZO che propone “Due artisti a confronto: Vasco-Ligabue” (Piazza Isoleri), mercoledì 26 con DUAL BAND: musica anni ’70 ’80 ’90 in Frazione Ligo. Venerdì 28 luglio sarà la volta di RED TIE: musica pop-rock inVia Garibaldi, mentre sabato 29 in frazione Marta sarà protagonista il ballo licio con FRANCESCO E ANGELO.

Il cartellone dei concerti prosegue ad agosto, giovedì 3 con FABIO LAURA in concerto con la partecipazione della violinista Olena SHEVCHENKO (Via Garibaldi), domenica 6 con NANDO RIZZO, “Ritratti & Canzoni Tour” in frazione Bossoleto.

Giovedì 17 agosto, si torna in centro, con i VICO 28 e Musica tra le mura (Via Garibaldi), venerdi 18 agosto Musica benefica e tanto divertimento con il repertorio goliardico dei BASTA POC ODV in Piazza Torretta, mentre mercoledi 23 gli SHAMELESS proporranno musica inglese anni ’70 ’80 ’90 in Piazza Torretta e giovedì 24 i DUAL BAND suoneranno musica anni ’70 ’80 ’90 in piazza Piazza Isoleri. Martedì 29 agosto, NANDO RIZZO propone “Due artisti a confronto: Zero- De Andrè” in Via Garibaldi.SETTEMBRE chiude il ricco cartellone, mercoledì 6 la AMARCORD ROCK BAND con un Music live anni ’70 ’80 ’90 in Piazza Torretta