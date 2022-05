“Villaggio Five Games”, lunedì 16 maggio al Centro San Salvatore Villaggio del Ragazzo

Lunedì 16 maggio 2022, presso la sede del Centro San Salvatore di Cogorno, l’Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo organizza il Villaggio Five Games, una giornata di sport che vedrà gareggiare gli studenti delle scuole della rete del Villaggio del Ragazzo: Accademia del Turismo – Lavagna, Fondazione Fassicomo – Genova, Liceo Scientifico Sportivo “Gianelli Campus” – Chiavari, Centro San Salvatore – Cogorno, e CFP Spinelli – Genova.

«Quando parliamo di educazione intendiamo promuovere un processo di crescita nel quale un ragazzo apprende gradualmente a diventare padrone di sé, con quanto ne consegue in termini di responsabilità, relazioni, impegno, libertà, affettività.» – dichiara il presidente del Villaggio prete Rinaldo – «Lo sport non è solo un semplice passatempo, un’attività ristoratrice, ma è anche un mezzo di crescita e una gran parte dei pedagoghi considera lo sport un’attività educativa per eccellenza, che permette di raggiungere la maturità con leggerezza e piacere. Lo sport è avvincente anche perché ci fa gioire, esultare o rattristare insieme agli altri. È un collante che unisce popoli e razze, lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfare, la difficoltà per vincerla».

Davide Fronzoli, docente della formazione professionale e responsabile organizzativo della manifestazione, illustra il programma della giornata: «I ragazzi si cimenteranno in vari sport: calcio, dodgeball, pallavolo, bocce, atletica e calcio balilla. Al termine dei vari tornei, l’attenzione si focalizzerà sulla “supersfida” fra la squadra vincente il torneo di calcio e la rappresentativa dei docenti dei vari Centri di formazione».

Conclude il responsabile dell’Ufficio per la pastorale dello sport della Diocesi di Chiavari don Paolo Zanandreis: «Villaggio Five Games ritorna con l’intento di rimanere una “classica” della primavera, nella quale ogni anno i ragazzi si sfideranno per portare nel loro Centro il trofeo in legno realizzato per l’occasione dall’area del Legno del Centro San Salvatore e le targhe realizzate dal CFP Spinelli. La grafica del logo della manifestazione, presente sulle magliette che vestiranno i ragazzi durante le competizioni, è stata invece ideata dagli allievi della Fondazione Fondazione Fassicomo. L’evento, promosso dall’Ufficio sport della Diocesi di Chiavari, si svolgerà in collaborazione con il CSI (Centro Sportivo Italiano)».