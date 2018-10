Villa Bombrini a Cornigliano: oggi e domani prosegue Genova Beer Festival

Oltre 100 birre alla spina. 16 tra i migliori birrifici artigianali italiani. 9 stand gastronomici. Un fitto programma di degustazioni, lab, conferenze. Dopo le prime tre edizioni, l’evento Genova Beer Festival organizzato dall’Associazione Culturale Papille Clandestine per il quarto anno consecutivo nella settecentesca Villa Bombrini di Cornigliano (via Muratori 5) prosegue anche oggi (12-01.30) e domani (12-22).

LE BIRRE

Il focus sono le birre artigianali, che saranno protagoniste grazie a 16 birrifici provenienti da tutta Italia.

Nei saloni di Villa Bombrini il meglio della produzione ligure, con Altavia (Sassello, SV), Birrificio Scarampola (Millesimo, SV); Fabbrica della Birra Busalla (Busalla, GE); Maltus Faber (Genova) e Nadir (Sanremo, IM). Da fuori Liguria arriveranno Argo (Lemignano di Collecchio, PR); Batzen (Bolzano); Birrificio di Cagliari (Cagliari); Birrificio Italiano (Lurago Marinone, CO); Birrificio Mastino (San Martino Buon Albergo, VR); Birrificio del Forte (Pietrasanta, LU); Brewfist (Codogno, LO); Canediguerra (Alessandria); Eastside Brewing (Latina, LT); Kamun (Predosa, AL); Cr/aK (Campodarsego, PD). In totale, saranno quasi 150 le birre alla spina che si alterneranno nella tre giorni: spazio alla nuova ondata delle luppolate, ma non mancheranno ottime birre a bassa fermentazione, così come i più classici stili belgi e inglesi.

IL FOOD

Ad accompagnare le birre, una proposta gastronomica pensata per l’abbinamento con malti e luppoli. Tante conferme e gradite novità. Ci saranno le bruschette de Ai troeggi;le trofie al pesto de Il Genovese; il gulash e la cucina dell’Est del Kowalski; gli hamburger del Masetto; i ravioli di brasato alla birra, la cima e le torte di verdura di Gastronomia Bovio; il pulled pork del gruppo Beefolchi; i fritti di UVA (Urban Vineyard Area), le specialità del tapas bar italo-spagnolo Jalapeño, il cioccolato e il gelato di Viganotti.

IL PROGRAMMA

Come sempre ricco il programma, con laboratori, degustazioni e conferenze per conoscere meglio un mondo sempre più vasto e vario. Ma anche visite guidate alla villa (sabato e domenica ore 16) e area lab bambini gratuita a cura dell’Associazione Culturale La Giostra della Fantasia (sabato e domenica, nel pomeriggio: la domenica soprattutto è una vera festa per le famiglie).

Sono 30 gli homebrewers, provenienti anche da fuori regione, che domenica (ore 12) porteranno le loro birre prodotte in casa in assaggio ad una giuria di esperti presieduta da Simone Cantoni, docente Slow Food e giudice all’evento Birra dell’Anno. Mentre si moltiplicano i lab: da quelli a ingresso libero dedicati all’avvicinamento alla degustazione, ai tanti momenti legati all’abbinamento cibo-birra (si proverà ad abbinare il cioccolato, le ostriche, i sigari), fino all’atteso appuntamento con i piatti d’autore dei migliori chef genovesi abbinati alle birre del festival. Particolare anche il lab proposto da Scientificast, che proporrà un avvicinamento sensoriale (e divertente) alla bevanda.

NON SOLO BIRRA

Tutto il ricavato delle magliette ufficiali del festival (il cui disegno è stato donato dallo Studio Grafico Rebigo) andrà al Comitato Sfollati di via Porro e via Campasso, che hanno perso le loro case per il crollo del Ponte Morandi. Ancora solidarietà, con il banchetto presidiato dall’associazione RP Liguria – Associazione per la Retinite Pigmentosa e altre malattie della Retina (www.rpliguria.org).

CONVENZIONE TAXI

È attiva una convenzione con la Radio Taxi 5966 Genova: tutte le corse da e per Villa Bombrini prenotate attraverso la centrale (010 5966) saranno scontate del 10%, previa comunicazione all’operatore della convenzione Genova Beer Festival. Dalla promozione sono escluse le chiamate Whatsapp.

“Ringraziamo – hanno spiegato gli organizzatori – i padroni di casa della Villa (Società per Cornigliano Spa) che hanno accettato di ospitarci per il quarto anno”.

INFO PRATICHE

La formula resta quella a gettoni, che saranno l’unica moneta utilizzabile all’interno del festival (anche per gli stand gastronomici). All’ingresso – € 6; gratuito per i soci dell’Associazione Culturale Papille Clandestine (ci si può associare in loco a 10 € ed entrare liberamente tutti e tre i giorni) – si viene forniti di bicchiere, tracolla e guida al festival.

I gettoni danno diritto a 10 cl (1 €) o 20 cl (2 €) di birra. Ogni birrificio potrà presentare alcune vie di birra speciale, il cui prezzo sarà a discrezione del birraio. Si ricorda che il regolamento di Villa Bombrini non ammette l’ingresso dei cani.