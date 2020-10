Vigili del Fuoco di Genova, missione molto speciale

La missione di oggi del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Genova è, come capita da più di venti anni, una missione speciale

I piloti, l’equipaggio, pianificano il volo come sempre, ma con un’attenzione in più :sul pianale di Drago 72,sarà imbarcata la culla termica e l’equipe STEN (Servizio Emergenza Trasporto Neonatale) dell’ospedale Giannina Gaslini di Genova. Direzione Ancona.

A richiedere l’intervento dell’equipe STEN, questa volta sono gli ospedali riuniti Torrette, di Ancona per una neonata che deve essere trasferita con urgenza al Gaslini.

Drago 72 è decollato da Genova alle 10 di questa mattina e dopo un rifornimento di carburante a Rimini ha effettuato il randez-vous con il personale sanitario, direttamente all’aeroporto di Ancona

La neonata, presa in carico dal primario Bellini e dalla sua equipe, è stata monitorata per tutto il viaggio fino al l’atterraggio nella piazzola dell’ospedale Gaslini.

Il reparto volo di Genova è rimasto operativo per il soccorso ordinario con l’equipaggio di Drago 70