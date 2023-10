Video estremi online, tre giovani su una gru all’ex Mira Lanza di Rivarolo

Ieri tre giovani sono saliti su una gru nel cantiere in corso per riqualificare l’area dell’ex fabbrica di sapone “Mira Lanza” a Genova Rivarolo e uno di loro si è appeso con una corda rimanendo per alcuni istanti appeso nel vuoto.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e gli agenti delle Volanti, che li hanno fatti scendere per poi identificarli e interrogarli sulle motivazioni del loro gesto.

Si tratta di tre studenti universitari e il sospetto è che stessero girando un video estremo da pubblicare online sui social network.