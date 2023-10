Calcio – Il Don Bosco Spezia risorge contro il Molassana

La Spezia – Il Don Bosco Spezia risorge, al “Franco Cimma”, come meglio non poteva; torna alla vittoria, niente meno che contro un Molassana Boero che si presentava da capolista del Girone B di Promozione ligure, lo fa con una rimonta di due reti che ha dell’eroico: e poco sembra voler dire che la rete decisiva sia arrivata in tempo di recupero. Sintetica cronaca da Pagliari…

Ospiti in vantaggio al quarto d’ora con Costa su passaggio di Venturelli. Immediata reazione salesiana con Santunione che dapprima fa la barba al palo e subito dopo, smarcato da Napoletano davanti al portiere avversario, non riesce a concludere. Raddoppio genovese quasi alla mezz’ora con un’ “incornata” di Traverso su cross di Rapetti, ma subito prima del riposo un calcio piazzato dal limite dell’area di Morettini riaccende le speranze dei padroni di casa, due a uno.

Inizio ripresa elettrico con un’espulsione per parte, prima quella di Giordano per un fallo a metà campo, pochi minuti dopo quella di Altamore per doppia ammonizione. Qualche altro minuto e Sbarra, liberato sotto porta da Santunione, spreca sull’estremo difensore ospite. Successivamente lo stesso Santunione sfiora il palo su traversone di Napoletano e (a tempo regolamentare appena scaduto) sancisce di testa, a scavalcare Carlucci, il successo oratoriano.

Tabellino

D. BOSCO SP – MOLASSANA B. 3 – 2

MARCATORI: 15’ Costa, 28’ Traverso, 45’ Morettini, 84’ Sbarra, 91’ Santunione.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Scuto, Massini; Sbarra, Giordano, Adami (66’ Vargas Rojas); Cuccolo, Campagni, Napoletano (77’ Di Muri); Santunione e Morettini (69’ Pisacane). A disp. Adroit, Mazzantini, Bordino e Falli. All. Bastianelli.

MOLASSANA BOERO: Carlucci, Altamore, Tripi; Pittaluga, Praglia (88’ Garibbo), Ventura; Rapetti, Broso (63’ Grossi), Traverso (81’ Stilo); Costa e Venturelli (76’ Ricciadulli). A disp. Cannatà, Mangiatordi, Mereto, Giansoldati e Guglielmi. All. Gullo.

ARBITRO: Crova, assistenti Massa e Vigne, di Chiavari.