Viale: da lunedì riaperti alcuni ambulatori medici. Test Covid-19 della CRI anche in Liguria

“Lunedì in Liguria ci sarà una riapertura di alcuni ambulatori medici chiusi a causa dell’emergenza coronavirus”.

Lo ha annunciato stasera l’assessora regionale alla Sanità Sonia Viale.

L’obiettivo di Regione Liguria è recuperare gradualmente tutti gli esami medici rinviati.

“Il Centro trasfusionale regionale – ha poi aggiunto Viale – ha ricevuto tantissime richieste per poter donare il plasma da persone convalescenti. Stiamo elaborando l’iter per le donazioni in modo che, non appena sarà pronto un protocollo nazionale, potremo usarlo come terapia”.

L’assessora Viale ha quindi ricordato la Giornata mondiale della Croce Rossa, sottolineando che anche la Liguria sarà interessata dall’indagine sulla sieroprevalenza che il Governo ha affidato alla Croce Rossa Italiana in tutto il Paese, precisando però che “i test rileveranno solo la presenza di anticorpi IgG e non IgM”.