Via Prè, un pomeriggio come tanti: 18enne senegalese spaccia cocaina-crack. Arrestato

Ieri pomeriggio in via Prè i carabinieri della pattuglia della Stazione dell’Arma di Ge-Maddalena, in collaborazione dei colleghi del C.I.O. di Firenze,hanno fermato un giovane africano che aveva ceduto a una genovese un involucro contenente della “cocaina-crack” in cambio di alcune banconote da dieci euro.

I due sono stati identificati e perquisiti.

Il pusher senegalese, di fatto maggiorenne a seguito del successivo accertamento presso l’ospedale Galliera, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, è stato trovato in possesso di 400 euro, provento dell’illecita attività verosimilmente svolta durante tutto il giorno.

Droga e denaro sono stati sequestrati.

La donna, una genovese di 47 anni, è stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.