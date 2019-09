Via Prè in mano a loro, senegalese spaccia eroina a teen ager genovesi: arrestato

Caruggi in mano a loro. Un pomeriggio come tanti. L’altro giorno in via Prè una 17enne e due 19enni genovesi hanno dato una modica somma di denaro a un africano in cambio di un paio di dosi di eroina.

Il gruppetto di giovani è stato quindi fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ge-Centro.

Lo spacciatore di droga è stato identificato in un senegalese di 32 anni, gravato da pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

L’africano è stato quindi perquisito e trovato in possesso di 200 euro, provento dell’illecita attività.

Droga e denaro sono stati sequestrati.

I tre teen ager genovesi sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.