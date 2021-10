Via libera alla terza dose per over 60 e fragili

Con una circolare il ministero della Salute dà il via libera alla terza dose, il terzo ciclo di vaccinazioni per gli over 60 e le cosiddette categorie “fragili”.

“Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA – spiega il ministero – via libera alla terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione”.

Il premier Draghi dichiara: “i nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia e a darci la speranza che la sua fine sia in vista”.

Le inoculazioni proseguono anche in vista del 15 ottobre, data in cui il Green pass sarà obbligatorio sui luoghi di lavoro.

Mentre l’Istituto Superiore di Sanità evidenzia come “una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti”.

La situazione epidemica in Italia secondo quando riporta la cabina di regia è, al momento, “sotto controllo” e la curva dei casi di Covid-19 continua a decrescere gradualmente, ma il ministero della Salute e l’Iss invitano alla prudenza: “E’necessario mantenere alta l’attenzione considerando le riaperture in atto e l’aumento delle capienze previste per vari settori e luoghi pubblici.”