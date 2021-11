Via Gramsci in mano a loro, maxi rissa tra stranieri: fuggi fuggi dei passanti

Maxi rissa in pieno giorno e fuggi fuggi dei passanti. E’ successo intorno alle 13 di oggi tra via Gramsci, via Prè e via del Campo a Genova.

Da quanto appreso, un gruppo di giovani stranieri ha cominciato a litigare davanti a un bar prendendosi a colpi di tavolini e seggiole.

Gli altri avventori hanno chiamato la Polizia e sul posto sono arrivate diverse Volanti.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato però solo una persona con una ferita alla testa. Gli altri erano già fuggiti nel dedalo dei vicoli.

Il giovane straniero è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice giallo all’ospedale.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.