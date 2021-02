Via di Sottoripa by night, algerino ruba su furgone di senegalese: arrestato

La scorsa notte in via di Sottoripa a Genova Caricamento un algerino di 30 anni, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, irregolare sul territorio dello Stato e mai rimpatriato, è stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato da un maresciallo della Stazione Carabinieri di Ge-San Teodoro e Scali, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Radiomobile.

Il nordafricano, con un tombino in ferro, ha colpito ripetutamente il lucchetto fissato sulla portiera di un furgone Fiat Scudo di proprietà di un senegalese, regolarmente parcheggiato, ma è stato colto sul fatto dal sottufficiale dell’Arma.