Via delle Tofane | Casa, gas e luce abusivamente: denunciato 30enne genovese

Ieri i carabinieri di Ge-Rivarolo, in via delle Tofane durante un predisposto servizio contro l’occupazione abusiva di alloggi privati o di enti pubblici, hanno identificato e denunciato all’autorità giudiziaria un 30enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia, per il reato di invasione di terreni o edifici e per furto aggravato.

Il genovese, senza aver diritto, ha occupato abusivamente un alloggio di edilizia popolare in via delle Tofane.

Contestualmente si è allacciato abusivamente al contatore dell’energia elettrica e del gas.