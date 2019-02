Da Prè a largo Zecca: immobili Comune a canone zero. Martedì prenotazioni per visite

È attivo, fino al prossimo 1 aprile, il bando pubblico che permetterà di assegnare ad attività commerciali e artigianali, a canone gratuito, locali di civica proprietà nella zona di Pré, Truogoli Santa Brigida e Largo Zecca.

La pagina web del Comune di Genova dedicata al bando (www.comune.genova.it/content/bando-pubblico-l%E2%80%99assegnazione-iniziale-canone-gratuito-di-locali-di-civica-proprieta%E2%80%99-favore) è stata aggiornata con un calendario di appuntamenti.

A partire da martedì 12 gli interessati, previa prenotazione, potranno visitare i locali oggetto del bando, già visionabili on line in un book fotografico (www.comune.genova.it/sites/default/files/book_locali.pdf).

Alla documentazione è stato aggiunto un documento di FAQ con alcune precisazioni in merito al bando, che potranno essere integrate a seguito delle domande che perverranno al numero di riferimento degli uffici del settore Sviluppo del commercio (010.5574291 oppure 3397985811).

Per poter fornire ogni informazione necessaria è stato fissato per sabato 16, dalle 9.30 alle 13, il primo “open day” durante il quale sarà possibile partecipare alla visita dei locali messi in bando, alla presenza dell’assessora comunale al Commercio Paola Bordilli e dell’assessore del Municipio Centro Est Andrea Grasso.

“In questi giorni – ha spiegato Bordilli – sono arrivate molte telefonate agli uffici e richieste di visita dei locali. Per agevolare ancor più gli interessati abbiamo anche prodotto un book, scaricabile online, per poter già visionare i locali prima della visita in loco. Tutte le strutture oggetto di bando sono state, grazie alla sponsorizzazione con la ditta di pulizie Zena Service, oggetto di pulizia e ripristino delle migliori condizioni. Si tratta di un’ottima opportunità per usufruire gratuitamente di locali di buona qualità e, al contempo, un’importante possibilità, per il nostro Centro storico, di arricchirsi di nuove attività commerciali, speriamo con idee innovative, che potranno rivitalizzare una parte di città che ha molta voglia di mettersi in gioco e su cui l’amministrazione comunale dimostra di voler continuamente lavorare”.