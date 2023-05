Via Cesarea, 51enne genovese ruba mance in un bar e aggredisce poliziotti: arrestata

Intorno alle 18 di ieri in via Cesarea a Genova gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una 51enne genovese per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, denunciandola inoltre per tentato furto aggravato.

Gli agenti delle Volanti dell’U.P.G.S.P. sono intervenuti nei pressi di un bar, dove la donna aveva cercato di rubare il barattolo contenente le mance dei dipendenti.

Non contenta, la 51enne si è scagliata contro due poliziotti colpendoli con violenza e causando al primo agente la frattura di un dito della mano e al secondo agente la frattura di un dito del piede.

I poliziotti sono poi dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, da dove sono stati dimessi con una prognosi di 30 giorni per entrambi.