Vetrine d’artista Banca Carige in corso Italia a Savona

Le Vetrine d’artista vi aspettano nella sede di Banca Carige dal 4 dicembre al 7 gennaio 2020 per farvi conoscere Elisabetta Brunetti Buraggi

Silvia Bottaro presidente dell’Associazione “Aiolfi” di Savona vi invita il 4 Dicembre alle ore 10 per conoscere quest’artista poliedrica, votata alla ricerca sui materiali più diversi (dalla ceramica alla pittura).

La sua formazione fotografica si deve alla scuola di Giuliana Traverso (espone anche al Diaframma di Milano), approfondisce lo studio dei grandi classici ed apprezza molto l’uso sapiente che Robert Mapplethorpe fa della luce. Nell’avvicinarsi alla ceramica non smentisce la tradizione savonese. La sua formazione può vantare i contatti con firme di assoluto rilievo nel panorama della tradizione ceramistica albisolese: da Alberto Toby a Guido Garbarino, da Soravia a Mannuzza, da Giovanni Cimatti a Boris Roce (di Fiume), da Robert Cooper (Londra) a David Roberts e, per la porcellana, Luca Tripaldi di Torino. Ha “esplorato” le tecniche della paper clay, ancora con G. Cimatti a Faenza. Ha capito che la ceramica rappresenta un linguaggio davvero universale, povero ma vero, patrimonio di tutti gli uomini ad ogni latitudine e in ogni tempo. Un linguaggio, non verbale, che giunge forte e in egual modo allo spettatore. L’”artisticare” di EBB – questa è la firma in forma di crasi della nostra artista – mette in luce la sua curiosità, la sua costante ricerca dell’uomo e del tempo con una modernità davvero originale che non lascia spazio a dubbi. Cerca il diaologo con gli altri, tanto che pur avendo un forno suo, preferisce, spesso, cuocere principalmente ad Albisola, dove ha la possibilità di incontrare, di parlare, di scambiare idee e consigli con gli altri suoi ‘colleghi’. Crea anche bijou in ceramica molto raffinati, di design che trovano interesse non solo nel mondo femminile in quanto veri e propri pezzi unici. Nel mese di giugno 2019 ha esposto, oltre alle ceramiche, i suoi gioielli in porcellana nella mostra a SanremoArtGallery 2014, presso le sale espositive del Teatro Ariston, a cura della giornalista e scrittrice Silvia Bos.