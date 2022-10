Vetrine d’Artista a Savona, espone Aldo Francin

Vetrine d’Artista, espone Aldo Francin: sede Banca Carige, ex Carisa, corso Italia a Savona

Periodo: Dal 4 novembre al 6 dicembre 2022

Inaugurazione:/apertura espositiva: 4 novembre 2022, ore 10

Curatore: Dr.a Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” no profit, Savona e critico d’arte

Aldo Francin è passato da una professione amministrativa che nulla aveva a che fare con la creatività, al fare pittura, ovviamente con la sua innata sensibilità: una sorta di libertà interiore finalmente conquistata con la pittura. Spazi siderali ove perdersi in un silenzio infinito che conduce allo stupore di fronte a mondi, monadi nuove, brillanti come stelle. Una sorta di provocazione dove ritrovarsi e trovare l’archetipo del mondo che si vorrebbe e della donna sognata. Malinconia e intimismo dove arte e vita cercano di violare l’intimità dei soggetti in una, mi pare, costante ricerca dell’identità. Colori che hanno slanci poetici (azzurri fiordaliso innestati da bianchi di spuma dei nimbi) in una sorta, anche, di giochi linguistici con alcune immagini mentali. Questa ricerca dell’infinito è una vera e propria esplorazione di un astronauta coi piedi per terra e il naso all’insù come da bambini si faceva per vedere le stelle e fantasticare: Francin non segue gli “ismi”, è autenticamente Aldo.

Associazione “R.Aiolfi” no profit, Savona