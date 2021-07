Vesima, bimbo di 4 anni investito da moto: in codice rosso al Gaslini

Un bimbo di 4 anni poco dopo le 17 di oggi è stato investito per strada a Vesima, nel Ponente genovese, ed è stato trasportato da un’ambulanza in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova Quarto.

Secondo quanto riferito, il piccolo pedone sarebbe stato urtato, fuori dalle strisce pedonali, da una moto sulla quale viaggiavano due persone.

Il conducente del mezzo a due ruote si è fermato per soccorrerlo.

Il bimbo avrebbe riportato un forte trauma cranico e la frattura di tibia e perone, oltre ad altri traumi.

E’ stato quindi sedato, sottoposto alla tac e ricoverato in gravi condizioni. Per fortuna, non risulta in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bimbo sarebbe scappato di mano dalla madre e avrebbe attraversato all’improvviso la strada per raggiungere il padre sull’altro marciapiede mentre stava sopraggiungendo la moto che lo ha investito.