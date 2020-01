Verona-Genoa, Perin: Uniti verso l’obiettivo

Due interventi nei primi minuti di gioco a tenere vivo il risultato e accendere il lumicino della speranza. Richiami e indicazioni nei confronti della difesa con personalità. XZEQW che è tornato a difendere con orgoglio: “Diamo il 100 % sempre, in partita e in allenamento, ma non sta bastando. Daremo ancora di più. Ora riguardiamo i nostri errori e ripartiamo con equilibrio. Dobbiamo essere più smaliziati nelle gestioni dei risultati, essere uniti e seguire la stessa strada tutti insieme. Ora vengono tre partite impegnative, è una sfida stimolante, tutti quanti crediamo nella salvezza. Appena si è presentata l’occasione di tornare non ci ho pensato due volte. Nel primo tempo abbiamo fatto una bella prestazione, probabilmente nella ripresa abbiamo avuto un calo anche a causa della partita di giovedì. Diamo merito al Verona che ha fatto una grande partita”.