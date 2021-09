Venezia-Spezia, Thiago Motta: Sfida molto difficile

Thiago Motta ha parlato alla stampa in vista della partita che si terrà domenica presso lo stadio Penzo contro il Venezia.

“Nonostante la sconfitta, siamo consapevoli della prestazione positiva che abbiamo portato in campo nella scorsa partita contro l’Udinese, meritavamo una vittoria che non siamo riusciti a cogliere. Questa settimana siamo partiti da questa consapevolezza per allenarci al meglio in vista del match contro il Venezia.

Per quanto riguarda gli infortuni non parlerei di sfortuna, purtroppo sono situazioni che vedono coinvolte tutte le squadre, chi più e chi meno. Bisogna metterlo in conto e riuscire, nonostante gli assenti, a disporre in campo i ragazzi nel miglior modo possibile per affrontare al meglio ogni sfida.

Antiste? Sono molto soddisfatto del suo impegno, sta cercando di dare il massimo in allenamento per guadagnarsi minuti in campo. Fisicamente è più che pronto, è molto resistente e riesce spesso a dare una mano anche per quanto riguarda il lavoro difensivo. Sono convinto che se continuerà ad allenarsi in questo modo giocherà un ruolo da protagonista nello Spezia.

Dalla partita di domenica mi aspetto il miglior Venezia possibile. È una squadra in crescita, guidata da un ottimo allenatore che stimo molto. Sono reduci da una buona prestazione contro l’Empoli e a casa loro sarà una sfida dura, ma molto interessante; noi dovremo essere bravi a giocare con un ritmo alto lottando per portare i tre punti a casa.

I ragazzi sono pronti, hanno lavorato duramente per prepararsi al meglio a questa partita, sono giovani e hanno voglia di riscattarsi. Io e il mio staff dobbiamo riconoscere chi è pronto per scendere in campo, ma chi sarà tra i titolari dipende da loro, da quello che dimostrano durante la settimana.”