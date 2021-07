Venerdì torna Armadisco & Coconaut

Venerdì torna Armadisco & Coconaut, tra musica elettronica live e pescato del giorno prosegue la rassegna targata Electropark tutti i venerdì di luglio e settembre

In programma anche degustazioni di birre artigianali locali nel Fish Lab realizzato da Coldiretti Impresa Pesca e gestito dalla Cooperativa Pescatori Genovesi.

Musica elettronica live da ascoltare attendendo il calar del sole, assaggiando il pescato del giorno e degustando birre artigianali locali.

Venerdì 9 luglio (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso) continua l’edizione 2021 di “Fish&Djs” con i dj set dal vivo di Armadisco e Coconaut. Serie di dieci eventi organizzati da Electropark, “Fish&Djs” è in programma per tutti i venerdì di luglio e settembre.

Due dj set al tramonto sul mare con il mercato come cassa di risonanza, il Fish Lab come fulcro delle degustazioni e la banchina come palco e ampio parterre all’aperto.

«Venerdì 9 luglio porteremo in Darsena due artisti eclettici e minuziosi nella propria ricerca musicale – svela Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark – che è una delle peculiarità artistiche su cui prestiamo molta attenzione nella scelta dei dj».

A esibirsi negli appuntamenti di luglio di “Fish&Djs” diversi dj provenienti dal nord Italia, come Lillo Carillo, SocksLove, Luwei, Esteway, Tamanera, Armadisco e Coconaut, con questi ultimi due protagonisti della serata di venerdì 9 luglio.

«Armadisco suona da oltre vent’anni – aggiunge Mazzone – e mixa soul, nudisco, funky e house con suoni RnB e background della vecchia scuola hip hop. Coconaut, invece, è un batterista che si è innamorato dell’elettronica: i suoi set uniscono ritmi, melodie e armonie di mondi lontani, dalle sonorità cosmiche di Capoverde al funk sub-sahariano, passando da influssi afrocubani, sudamericani ed europei».

L’edizione 2021 di “Fish&Djs” vede estendersi ulteriormente la portata dell’evento sulla Darsena, a partire dal Fish Lab, nuova struttura in bioedilizia e laboratorio di trasformazione e degustazione di pesce a miglio zero realizzato da Coldiretti Impresa Pesca e gestito dalla Cooperativa Pescatori Genovesi, dove si tengono degustazioni in programma dalle 19 alle 20.

Le degustazioni di venerdì 9 luglio sono sulle birre artigianali del birrificio Plurale. La banchina antistante al Mercato dei pescatori è invece il “palco” dei dj set, con il mercato a fare da cassa di risonanza dove poter acquistare il fritto di pesce e le bevande.

Secondo step della stagione 2021 di Electropark, “Fish&Djs” è un format studiato per valorizzare con la musica elettronica il territorio e le risorse di cui dispone, come il commercio ittico e i produttori locali, in cui la cultura diventa la leva per favorire la rigenerazione e aumentare l’attrattività dello spazio pubblico della Darsena.

«Dopo l’ottimo riscontro del “Grand Opening” di Electropark di metà giugno – conclude Alessandro Mazzone – proseguiamo la stagione con uno dei nostri appuntamenti più amati e seguiti in città: “Fish&Djs”.

Abbiamo lavorato senza sosta per generare uno scenario molto europeo attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico dal vivo, che rappresenti una soluzione ideale per trascorrere il venerdì sera in tranquillità e sicurezza, assaggiando il pescato del giorno, ascoltando musica elettronica e degustando vino e birra di produttori locali».

Electropark è realizzato da Forevergreen.fm, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea. Electropark è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Performing Arts 2018-20 (maggior sostenitore), dal Goethe-Institut Genua, dal Comune di Genova.

L’ingresso a Fish&Djs è gratuito.

Per prenotare le degustazioni è necessario chiamare il 3515320035 (Barbara)

Tutte le informazioni su electropark.it

ARMADISCO

Armadisco esordisce nella golden age del “Soul to Soul”, iconico club di Milano. Nei primi anni duemila è protagonista di diversi dj set nel nord Italia, caratterizzati da hip hop old school e suoni RnB. Da oltre 20 anni nel panorama musicale italiano, Armadisco ama scavare e scoprire sempre nuovi suoni, inglobando nei suoi set influenze Soul, Nudisco, Funky e House.

COCONAUT

Coconaut, genovese classe 1983, fonda le sue radici come batterista in molteplici bands con sonorità krautrock, post-rock e stoner nei primi anni Duemila. Si innamora dell’elettronica con i Pan Sonic e da lì ogni composizione strumentale a seguire è colorata di atmosfere noise che pervadono tutte le jam sessions.

Eclettico e iconoclasta, diventa così un esploratore di sounds da mixare di un mondo vasto e variegato, dalle sonorità cosmico/elettroniche di Capoverde fino al funk sub-sahariano, non mancano influssi afrocubani e sudamericani ed elementi psichedelici europei. È inoltre membro dei Paradiso Camatti ed ex founder di Noimov assieme a PSTMRD.