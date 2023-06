Venerdi 9 giugno in diretta internet dal Museo del Genoa gioca a “Smart Genoa!”

Un Evento del tutto nuovo, al quale parteciperanno tantissimi tifosi rossoblu sparsi per tutto il mondo.

L’appuntamento è per venerdi 9 giugno, in diretta su internet alle 17.00 dal Museo del Genoa. Si gioca a “Smart Genoa”, il primo video quiz game multiplayer dedicato al Grifone!

Lo slogan della manifestazione, prima nel suo genere e partita da Luca Gelati assieme ad un gruppo di amici è “QUANTE NE SAI SUL GENOA??”.

Ed alle 17.00 in punto i Genoani di tutto il mondo sono invitati ad aggregarsi in squadre ed a partecipare all’evento.

Per registrarsi, è sufficiente visitare la pagina dedicata sul sito di Edutainment Formula: https://www.edutainmentformula.com/smart-genoa/.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

L’organizzazione è di Edutainment Formula, in collaborazione con DIBRIS Unige e Day One Network.

Come sottolineano Luca Gelati ed i suoi amici “Smart Genoa è un evento unico nel suo genere che mette alla prova la conoscenza dei tifosi rossoblu sulla storia, la cultura e le curiosità della squadra più antica d’Italia. L’evento consiste in un video quiz game multiplayer, dove le squadre, composte da un minimo di 4 a un massimo di 8 componenti, potranno connettersi online per sfidarsi e conquistare il titolo di “Tifosi rossoblu più Smart del 2023”.

L’evento verrà condotto dal Museo del Genoa, sino alle ore 19.00. Hanno dato già la loro adesione gli ex rossoblù Claudio Onofri e Sidio Corradi, Giorgio Delzanno (Unige), Giorgio De Sario (Day One Network), Luca Lavagetto (Telegenova), Luca Sonnati (Grafico), Giovanna Liconti (Museo Genoa), Gianni Cevasco (Genoa Club Bavari), Luca Gelati (Edutainment Formula), Claudio Romei (presidente B.I.G.), Giancarlo Mascetti (Comftec), Angela Sugliano (Prof. Unige), Giovanni Adorni (Unige), Tomas Giacomelli (laureando Unige), Alessio Semino (Buon Calcio a Tutti), Emanuele Cavo (giornalista), Franco Avanzini (giornalista) ed altri che stanno dando la loro adesione in queste ultime ore.

La squadra vincitrice sarà quella che nel tempo a disposizione farà più punti.

Una bella occasione per mettere alla prova la conoscenza sul Genoa e divertirsi in compagnia di altri tifosi appassionati di storia e cultura.

Quindi, appuntamento online venerdì 9 giugno per vivere insieme l’emozione “Smart Genoa”!

di FRANCO RICCIARDI