Venerdì 31 Gennaio 2020 Beba e Rossella Essence

Beba e Rossella Essence al Jux Tap, duo femminile più figo rap per Hip Hop Attitude

Il duo femminile più figo ed in ascesa del rap italiano è super-ospite venerdì 31 gennaio dell’evento numero uno dedicato alla musica e alla cultura hip hop più amata dai giovani. Beba, rapper torinese, dopo aver preso parte a molti eventi hip hop e realizzato i primi street single, nel 2017 unisce il proprio talento a quello di Rossella Essence per proporre una musica dallo stile prettamente femminile: i temi affrontati nei testi e le produzioni musicali al passo coi tempi, unite a un’attitudine che non fa il verso agli uomini, infatti, definiscono subito un immaginario e un linguaggio inclusivi e, anche per questo, non comuni. Completano il dj set Dj Filo, Bibog e Davide B

Dopo il tributo al musical dei musical “Chicago”, Rainbow celebra il cinema con la serata dedicata al Grande Gatsby. Terzo appuntamento stagionale sabato 1 febbraio con la notte dei mille colori, la nuova creatura del divertimento di e20 e Radio Nostalgia. Si parte con la cena spettacolo (dalle 20.30) conAndrea Secci per scatenarsi (dalle 22.30) nelle due piste con Joe Mazzola ed Alex Junior. Il weekend domenica 2 gennaio c’è Be Chic, l’evento dance della domenica con la regia musicale di Mirko Martini, Alex Junior ed Andrea Mattei direttamente da M2O, la radio dance numero uno.

Jux Tap – Disco Club Via Variante Aurelia, 159 Sarzana (Sp)